وزير الصحة يوجه بإنشاء مراكز تميز تخصصية بجميع المحافظات ويتفقد 3 مستشفيات

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خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بوضع خطة متكاملة لإنشاء مراكز تميز تخصصية بجميع المحافظات وتنظيم انتقال المرضى داخليا بين المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة وفقاً للتخصصات والاحتياجات الطبية اللازمة للمرضى، وذلك بالتعاون بين كافة الجهات المعنية بالوزارة، فضلاً عن توزيع القوى البشرية وفقاً لمنهجية علمية، بما يضمن الإسراع في تقديم الخدمات الطبية للمرضى بأعلى جودة وكفاءة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للوزير مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وبمشاركة كافة وكلاء الوزارة بالمحافظات عبر تقنية الـ “فيديو كونفرانس”، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للإرتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير راجع خلال الاجتماع التصور النهائي للاستراتيجية الوطنية للصحة ، فضلاً عن الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ، تمهيداً لإطلاقهما رسمياً في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والمزمع عقده في شهر سبتمبر المقبل .

وزير الصحة يوجه بالتحقيق مع المسئولينلنقص المستلزمات الأساسية بمستشفى حلوان العام

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بفتح تحقيق فوري حول وجود نقص حاد في المستلزمات الأساسية بالعيادات الخارجية، في مستشفى حلوان العام.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة أجراها الوزير، اليوم الثلاثاء، لتفقد العمل بالمستشفى، والتأكد من مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ومدى التزام الفرق الطبية بالمستشفى.

وزير الصحة في مستشفى حلوان

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد قسم العيادات الخارجية بالكامل، موجهاً بالتوسع في عدد العيادات، خاصةً عيادات الأطفال، فضلاً عن زيادة عدد الفرق الطبية، والعمل بها في الفترات المسائية، بما يضمن استيعاب الترددات اليومية الكبيرة من المواطنين على تلك العيادات، وخفض نسب تكدس المواطنين التي تم رصدها، فضلاً عن خفض المدد الزمنية الخاصة بانتظار المرضى.

ولفت “عبدالغفار” إلى أن الوزير تفقد قسم الاستقبال واطلع على السجلات الخاصة بترددات المرضى، فضلاً عن تفقد (غرف الملاحظة، غيار الجراحة، وقسم الأشعة)، ومراجعة سجلات المترددين على قسم الأشعة، موجهاً بإعداد تقرير مفصل حول التجهيزات الخاصة بالقسم للبدء الفوري في تطويره.

وتابع “عبدالغفار” أن الوزير تفقد قسم الرعاية المركزة بالمستشفى الذي تم تطويره بالكامل، ويضم 21 سريرا، بينهم 8 أسرة رعاية متوسطة، يعمل منهم 11 سريرا فقط، نظراً لتأخر التجهيزات الخاصة بهم، حيث وجه الوزير بسرعة توفير التجهيزات اللازمة للبدء في التشغيل ودخول منظومة العمل.

وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بقسم الرعاية المركزة بمستشفى دار السلام

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بإعادة توزيع الفرق الطبية (أطباء، صيادلة)من العاملين بمستشفى دار السلام العام، على عدد من المستشفيات المجاورة، نظراً لزيادة أعدادهم عن الحاجة الفعلية للمستشفى.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة أجراها الوزير اليوم الثلاثاء للمستشفى، لتفقد العمل بها والتأكد من مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكد من التزام الفرق الطبية بالمستشفى.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تفقد عدد من أقسام المستشفى المختلفة ومن بينها غرف الملاحظة للرجال والنساء، وملاحظة الجراحة وما قبلها، فضلا عن الغرف الداخلية، حيث تبين تهالك التجهيزات وضعفها، مشدداً على سرعة التطوير، بما يضمن تقديم خدمات طبية جيدة للمرضى المترددين.

الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة

وتابع “عبدالغفار”: إن الوزير تفقد مكاتب العلاج على نفقة الدولة والصيدلية التابعة للمستشفى لمراجعة توافر الادوية والمستلزمات اللازمة للمرضى، فضلاً عن تفقد العيادات، حيث تم رصد زيادة كبيرة في عدد الفرق الطبية من العاملين بها.

وأضاف “عبدالغفار” أن الوزير حرص على تفقد قسم الرعاية المركزة الجديد بالمستشفى، والذي من المقرر أن يعمل بطاقة استيعابية 10 أسرة، لافتاً إلى توجيه الوزير بالإسراع من الانتهاء من الأعمال الانشائية بالقسم لسرعة البدء في العمل به.

وأكد “عبدالغفار” حرص الوزير على متابعة سير العمل بالمنظومة خاصة داخل المنشآت الصحية، نظراً لتعاملها المباشر مع المواطنين، للتأكد من التزام العاملين وتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية والعلاجية للمترددين عليها في مختلف التخصصات الصحية.

«عبد الغفار» يتفقد مستشفى 15 مايو النموذجي ويشيد بالتزام العاملين وانتظام سير العمل

أشاد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بالتزام العاملين وانتظام سير العمل بكافة أقسام مستشفى 15 مايو النموذجي، التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

وزير الصحة في مستشفى 15 مايو

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة أجراها الوزير اليوم الثلاثاء للمستشفى، وعدد من المنشآت الصحية لتفقد العمل بها على أرض الواقع والتأكد من مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكد من التزام الفرق الطبية بالمستشفى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد خلال الجولة عدد من أقسام المستشفى ( الطوارئ والاستقبال، غرف الكشف، معامل وبنك الدم)، فضلاً عن الجناح المتكامل للأشعة بالمستشفى، للتأكد من تواجد فنيين الأشعة وتواجد الاستشاريين بصفة دورية، لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى المترددين.