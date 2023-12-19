وزير الصحة يناقش مع ممثل مفوضية الأمم المتحدة سبل الارتقاء بخدمات الوافدين

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتورة حنان حمدان، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى مصر، والوفد المرافق لها، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك أمس الإثنين، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة آليات التعاون المختلفة بعدد من الملفات الصحية، والخدمات الطبية المقدمة للمقيمين على أرض مصر من غير المصريين من الوافدين، بما يضمن الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لهم وتعزيز أمنهم الصحي، وتعزيز إدماجهم في برامج الحماية الاجتماعية خاصة البرامج الصحية والتعليمية.

وأشار عبدالغفار إلى أن مصر تستضيف على أرضها عددا كبيرا من الجنسيات المختلفة من الوافدين ، ويتم تقديم الخدمات اللازمة لهم وللمواطنين المصريين سواسية، مؤكداً الحرص التام على تلبية كافة احتياجاتهم الصحية من خلال مختلف المنشآت الطبية بالمحافظات دون تمييز.

وأضاف أن الاجتماع تناول مناقشة سبل دعم الوزارة في استمرار تنفيذ المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة “100 مليون صحة” والتي تقدم خدماتها بالمجان للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر>

وتابع أنه تمت مناقشة دعم الوزارة في تقديم الخدمات الوقائية المقدمة للوافدين إلى مصر، وعلى رأسها برامج التطعيمات وعلاج أمراض (الملاريا، الجذام)، ومكافحة الفيروسات الكبدية والأمراض المتوطنة.

ولفت إلى مناقشة التطورات المستجدة فيما يخص الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة والسكان المصرية للفلسطينيين من المرضى والمصابين والجرحى القادمين من قطاع غزة، ومناقشة سبل دعم الوزارة للتوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية لهم، فضلاً عن دعم وتطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية بمحافظات مصر والتي تقدم خدماتها للوافدين.

ومن جانبها أكدت الدكتورة حنان حمدان، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى مصر، حرصها على تقديم كافة سبل الدعم المختلفة للإرتقاء بالقطاع الصحي والتوسع في تقديم الخدمات المقدمة للوافدين إلى مصر، موجهه الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان على مجهوداته المبذولة للارتقاء بالقطاع الصحي وتعزيز الأمن الصحي للمواطنين والمقيمين على أرض مصر.

حضر الاجتماع من جانب وزارة الصحة والسكان، الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور عمرو قنديل، مساعد الوزير للشئون الوقائية، والدكتورة سعاد عبدالمجيد، رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض.

وحضر الاجتماع من جانب المفوضية السامية، جون سوليكي الممثل المساعد للعمليات بالمفوضية، وجاكوب أرهيم مسئول الصحة العامة بالمفوضية، ونهى خليفة مسئولة التقارير المساعدة بالمفوضية.