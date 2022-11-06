وزير الصحة يناقش خطة زيادة أسِرَّة الرعاية المركزة والحضانات ببني سويف

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعًا، مساء أمس السبت، في ديوان عام محافظة بني سويف، بحضور أعضاء مجلسي النواب، والشيوخ بالمحافظة، وعددا من قيادات الوزارة، وذلك عقب انتهاء جولة الوزير بالمنشآت الطبية في بني سويف.

في بداية اللقاء، توجه وزير الصحة والسكان، بالشكر لقيادات الوزارة والقائمين على المنظومة الصحية بالمحافظة، لجهودهم في الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وحرص الوزير، على فتح باب للنقاش مع أعضاء مجلسي والنواب والشيوخ، للتعرف على مطالب واحتياجات أهالي المحافظة، والخدمات المطلوب توفيرها في الوحدات الصحية، والمراكز الطبية، ومستشفيات المحافظة، بما يساهم في حصول كل مواطن على حقه في التمتع بخدمات طبية لائقة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير اطلع الحضور على الخريطة الصحية للمحافظة، والتي تضم 11 مستشفى ما بين (عام، ونوعي)، وعدد 206 وحدات صحية، تغطي كافة أنحاء المحافظة، و83 سيارة إسعاف، و49 نقطة إسعاف ثابتة، و23 نقطة إسعاف على الطرق السريعة، مؤكدًا أن هناك متابعة مستمرة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنظومة الصحية وتوجيهات واضحة بضرورة الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تتبنى استراتيجية وآلية مُطورة لتحسين المنظومة الصحية بناء على برامج زمنية محددة

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير أكد أن وزارة الصحة تتبنى استراتيجية وآلية مُطورة لتحسين المنظومة الصحية، بناء على برامج زمنية محددة، ووفقًا لأولويات واحتياجات كل منشآة طبية على حدة، مشيرًا إلى أنه كلف وكلاء الوزارء على مستوى محافظات الجمهورية، بإعداد تقارير دورية عن الموقف الصحي لكل محافظة، بما ينعكس على سرعة اتخاذ القرارات والعمل على تذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجه سير العمل بالمنظومة.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير، ناقش مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، زيادة أسرة الرعاية المركزة والحضانات ببعض مستشفيات المحافظة، بالإضافة إلى ملف الاستثمار في القطاع الصحي، وفقًا لمعايير محددة.

وزير الصحة أكد الحرص على التوزيع العادل للأطباء والتمريض

وتابع «عبدالغفار» أن وزير الصحة أكد حرص الوزارة على التوزيع العادل للأطباء والتمريض، وفقًا لاحتياجات كل مستشفى، بما يساهم في سدّ العجز ببعض التخصصات الطبية، وتوفير خدمة طبية تتناسب مع تعداد سكان المحافظة، الذي يقدر بنحو 4 ملايين نسمة.

وقال إن الوزير كشف عن ما حققته المبادرات الرئاسية في محافظة بني سويف، حيث تم فحص وعلاج 359 ألفا و239 سيدة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، كما تم فحص 87 ألف و521 طفلًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، إلى جانب فحص وعلاج 353 ألف و464 طفلا من طلاب مدارس المرحلة الابتدائية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم.

ومن جانبه، توجه محافظ بني سويف، بالشكر لوزير الصحة والسكان، لجهوده المبذولة بهدف الارتقاء بالقطاع الصحي على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى المسؤولية المشتركة في وضع آلية للعمل وفقًا لأحدث الأساليب والمناهج المتطورة، لافتا إلى أنه يجري حاليًا العمل في تجديد وتطوير 7 وحدات صحية، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

يُذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، قد قام بجولة في محافظة بني سويف، أمس السبت، تفقد خلالها (مستشفى الواسطى المركزي، مستشفى اهناسيا التخصصي، مشروع تطوير مستشفى بني سويف المركزي، مستشفى صدر بني سويف، مستشفى التأمين الصحي، مستشفى بني سويف التخصصي).