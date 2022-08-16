وزير الصحة يناقش خطة العمل ويوجه بإنشاء خريطة صحية متكاملة لكل محافظة

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا، مع قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات والهيئات، بديوان عام الوزارة، وبمشاركة مديري مديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، لمناقشة خطة العمل بعدد من الملفات خلال الفترة المقبلة.

اجتماع الوزير مع قيادات وزارة الصحة

وفي مستهل الاجتماع وجه وزير الصحة والسكان الشكر والتقدير للقيادة السياسية على ثقتها بتكليفه بحقيبة الصحة والسكان ، وذلك بعد توليه حقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مدار الـ 5 أعوام الماضية، بجانب تكليفه بالقيام بأعمال وزير الصحة خلال الـ 10 أشهر الماضية.

كما أعرب الوزير عن تقديره لجهود جميع وزراء الصحة السابقين وما قدموه من إسهامات بارزة في القطاع الصحي، مؤكدًا بذل قصارى جهده بالتعاون مع جميع العاملين بالوزارة لمواصلة العمل واستكمال مسيرة النهوض بالمنظومة الصحية.

الوزير ناقش خطة العمل بعدد من الملفات الهامة خلال المرحلة المقبلة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير ناقش خطة العمل بعدد من الملفات الهامة خلال المرحلة المقبلة أبرزها (المبادرات الرئاسية وخطة التوسع بها، والمنظومة المميكنة للمشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارىء، وكذلك موقف الإنشاءات والتطوير الجارية بعدد من المشروعات القومية، على رأسها التأمين الصحي الشامل، وملف التعليم الطبي المستمر، واستراتيجية الارتقاء بمنظومة البحث العلمي بالوزارة، فضلاً عن مناقشة استعدادات الوزارة للمشاركة في مؤتمر المناخ (cop27.

التنسيق الدائم والتكاتف بين جميع قطاعات وهيئات الوزارة المختلفة

وأضاف عبدالغفار أن الوزير شدد على التنسيق الدائم والتكاتف بين جميع قطاعات وهيئات الوزارة المختلفة، وتوحيد الجهود المبذولة بهدف تقديم خدمات طبية متكاملة، بشكل واقعي وملموس يشعر به المترددون على المنشآت الصحية بجميع المحافظات.

إنشاء خريطة صحية متكاملة لكل محافظة

وتابع أن الوزير وجه بسرعة دراسة إنشاء خريطة صحية متكاملة لكل محافظة، تتضمن المنشآت الصحية والخدمات المقدمة بها، والقوى البشرية العاملة، وتحديد التخصصات الطبية بناءً على احتياجات المرضى بكل محافظة، بما يساهم في توفير جميع الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطن داخل محافظته.

إعداد دراسة مقترحة لتطوير الخدمات المقدمة وتحديد الأهداف المرجوة بكل قطاع

وأشار إلى أن الوزير وجه جميع رؤساء القطاعات والهيئات بسرعة إعداد دراسة مقترحة لتطوير الخدمات المقدمة وتحديد الأهداف المرجوة بكل قطاع، للبدء في التنفيذ بما يتوافق مع استراتيجية العمل، مؤكدًا حرصه على الاستفادة القصوى من جميع الإمكانيات التي تمتلكها الوزارة لتقديم خدمات طبية متطورة وملموسة لدى المواطنين على أرض الواقع، قائلاً: “الرئيس السيسي يقدم دعمًا غير محدود للارتقاء بالمنظومة الصحية.

وكشف عبدالغفار أن الوزير وجه بسرعة انتهاء لجنة الدلائل الإرشادية من أعمالها وفق المعايير العالمية، لتوحيد الدليل الاسترشادي لتشخيص الحالات المرضية، وبروتوكولات العلاج بجميع المستشفيات، مؤكدًا أهمية التنسيق والتعاون في هذا الشأن بين جميع المستشفيات التابعة للجهات الحكومية المختلفة وكذلك المستشفيات التابعة للقطاع الخاص.

وأضاف عبدالغفار أن الوزير تابع مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا بجميع محافظات الجمهورية، موضحًا انخفاض معدلات الإصابة بنسبة 61% وكذلك انخفاض معدلات الوفيات بنسبة 28%، خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس الجاري مقارنة بالأسبوع الأول من نفس الشهر.