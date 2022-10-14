وزير الصحة يناقش تطوير مستشفي «العجوزة» و«هليوبوليس» بالتعاون مع جامعة جون هوبكنز

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعا، أمس ، مع وفد من ممثلي جامعة جون هوبكنز الأمريكية، وذلك في المقر الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، بالقاهرة، على هامش أعمال اللجنة الإقليمية الـ 69 لدول إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في تطوير وتحسين الخدمات الطبية المقدمة في مستشفيات وزارة الصحة والسكان.

وزير الصحة بحث مع ممثلي جامعة جون هوبكنز التوسع في المشروعات الخضراء

وأوضح «عبدالغفار» أن وزير الصحة بحث مع ممثلي جامعة جون هوبكنز، التعاون للتوسع في المشروعات الخضراء، صديقة البيئة، إلى جانب بحث التعاون في تطوير مستشفيي العجوزة، وهليوبوليس.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تطرق إلى بحث التعاون في التعليم الطبي والتدريب، والاستشارات، وإدارة المستشفيات، وتحديد الاحتياجات من الأجهزة الطبية، وفقًا للمعايير العالمية، لكل كثافة سكانية.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير ناقش مع ممثلي جامعة جون هوبكنز، إمكانية الاستفادة من نظام التعليم الجديد في جامعة جون هوبكنز، وماجستير الصحة العامة الذي يعد من أقوى البرامج عالميًا، وكذلك نموذج “Pysicians Assistants” لسد الفجوة في أعداد الأطباء.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الملفات التي تمت مناقشتها تضمنت، بحث التعاون في تدريب الأطباء، وهيئات التمريض، والدراسات والأبحاث في مجال الصحة العامة.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزير للرقابة والمتابعة، ومن جانب جامعة جون هوبكنز، الدكتور تشارلز وينر أستاذ الطب وعلم وظائف الأعضاء؛ ورئيس مركز جونز هوبكنز الطبي الدولي، والدكتورة لوران مورو نائب رئيس المبادرات العالمية، والدكتور مونس كلاوي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمركز” Clemenceau” الطبي، التابع لشركة جونز هوبكنز الدولية.