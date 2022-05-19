وزير الصحة يلتقي بصناع المستلزمات والأجهزة الطبية في التشيك لتوطين الصناعة 

اجتمع الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الخميس، بمسئولي 6 شركات متخصصة في صناعة المستلزمات والأجهزة الطبية بدولة التشيك.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه اللقاءات تأتي على هامش مشاركة الوزير في منتدى «التشيك – أفريقيا» الذي يعقد على مدار 3 أيام في العاصمة الشيكية «براغ» وذلك بهدف الاستفادة من التجربة التشيكية في توطين صناعة الأجهزة الطبية والمستلزمات في مصر، وبحث التعاون مع الشركات الاستثمارية الأجنبية من خلال انشاء مصانع للتجهيزات والمستلزمات الطبية، ونقل تكنولوجيا التصنيع.

وأضاف «عبدالغفار» أن برنامج لقاءات الوزير تضمن عقد اجتماع مع إحدى الشركات المتخصصة في تجهيز سيارات الإسعاف، لبحث إمكانية الاستفادة بخبراتهم في تطوير أسطول سيارات هيئة الإسعاف.

شركات تشيكية متخصصة في تجهيز غرف العمليات

وقال إن الوزير التقى بممثلي شركات تشيكية متخصصة في تجهيز غرف العمليات، كما التقى بصناع الأثاثات الطبية الخاص بتجهيز وفرش المستشفيات، وذلك في إطار العمل على تطوير المستشفيات، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، شارك في منتدى «التشيك – أفريقيا» الذي تستمر فعالياته من 17 إلى 19 مايو الجاري وألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن تقديم خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان لــ 41 ألفا و343 منتفعة خلال شهر أبريل الماضي، من خلال العيادات المتنقلة وقوافل الصحة الإنجابية، وذلك في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وتحقيقا لـ«رؤية مصر 2030».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة قدمت خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان من خلال 79 قافلة، إضافة إلى 2134 زيارة للعيادات المتنقلة التي تم تنفيذها بالمناطق النائية والأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن هذه القوافل والعيادات المتنقلة قدمت خدماتها لـ 41 ألفا و343 منتفعة، بينهم 9 آلاف و431 منتفعة جديدة.

وأضاف عبدالغفار أن الوزارة تقدم الدعم الفني للعيادات التابعة للجمعيات الأهلية من خلال تدريب فرق العاملة بها لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بجودة عالية، كما يتم إمدادهم بوسائل تنظيم الأسرة بشكل دوري، وطبقًا لاحتياجاتهم، لافتًا إلى فتح عيادتين لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث الإسلامية بمحافظة الشرقية، والثانية بمستشفى زايد التخصصي بمحافظة الجيزة؛، ليصل إجمالي عيادات الجمعيات الأهلية «المُدعمة» التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة إلى 484 عيادة، بواقع 419 عيادة تابعة للجمعيات الأهلية، و65 عيادة تابعة لمشروع «2 كفاية».