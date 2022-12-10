وزير الصحة يكلف الدكتور سميح عامر للعمل مستشارًا لملف السياحة العلاجية

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قرارا وزاريا، بتكليف الدكتور سميح أحمد عبدالرحمن عامر الأستاذ المتفرغ في جراحة القلب والصدر بكلية طب قصر العيني، للعمل مستشارا للوزير في ملف السياحة العلاجية.

جاء ذلك بناء على القرارات الصادرة عن الاجتماع الذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 27 نوفمبر 2022 والخاص بالسياحة الصحية.

الدكتور سميح عامر مستشار وزير الصحة

من هو الدكتور سميح عامر مستشار وزير الصحة؟

جدير بالذكر أن الدكتور سميح، تخرج من كلية الطب جامعة القاهرة عام 1980 وحصل على الدكتوراه في جراحة القلب والصدر في جامعة آرهوس بالدنمارك عام 1984، ودكتوراه جراحة القلب والصدر من جامعة القاهرة 1987 كما عمل مستشارا طبيا للسفارة المصرية في لندن.