وزير الصحة يقرر زيادة سعر جلسة الغسيل الكلوي لـ 500 جنيه

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا بزيادة سعر جلسة الغسيل الكلوي من 325 جنيهًا إلى 500 جنيه للجلسة الواحدة، اعتبارًا من يوم 5 أكتوبر الماضي.

وقالت الدكتورة دينا عبد اللطيف أستاذ أمراض الكلى بكلية طب القصر العينى ومنسق الجمعية الدولية لأمراض الكلى إنَّ متابعة الأمراض المزمنة، والسيطرة على تدهور الحالات المرضية فيها يساهم في تقليل النفقات الاقتصادية للمريض والدولة في آن معًا، خاصة أن الإهمال في علاج الأمراض المزمنة يساعد على تدهور حالة المريض، وإصابته بأكثر من مرض غير ساري.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ «المال» أنَّ تأثير الأمراض المزمنة على صحة المواطن كبير، مقترحة تطبيق متابعة أصحاب الأمراض المزمنة بشكل دوري على غرار ما يحدث في محافظات تطبيق منظومة التأمسن الصحي الشامل.

ولفتت إلى أهمية اهتمام وزارة الصحة، بعلاج ما وصفته بالخلل في تناول الأدوية والعقاقير الطبية بدون وصفات طبية، مثَّمنة في الوقت نفسه إيلاء الأولوية إلى تقليل جرعات المضادات الحيوية في المستشفيات المصرية، وصرفها بعد استشارة الطبيب المُعالج وفي حالات الضرورة فقط.

وأشارت إلى أنَّ ارتفاع أسعار المستلزمات خلال الشهور الماضية، شملت المحاليل والفلاتر والأدوية، مشددة على أهمية زيادة مخصصات ميزانية العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي لهذا البند.

عدد مرضى الغسيل الكلوي المسجلين في مصر 64 ألف مريض

ويبلغ عدد مرضى الغسيل الكلوي المسجلين في مصر 64 ألف مريض، منهم قرابة 26 ألف مريض يحصلون على جلساتهم بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية الحكومية، والباقي يحصلون على الخدمة بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات الشرطة والقوات المسلحة والمراكز الخاصة، ووفق بيانات وزارة الصحة.

وجاء القرار بعد دراسة أجرتها لجنة فنية من قطاع الطب العلاجي بالوزارة، لتعديل الأسعار في ضوء زيادة أسعار مستلزمات جلسة الغسيل الكلوي.

وأكدت الوزارة أنه سيتم المحاسبة بسعر 500 جنيه للجلسة اعتبارا من تاريخ الموافقة وحتى نفاد المبلغ، ليتم بعد ذلك تجديد قرار العلاج بالنسبة للمرضى الصادر لهم قرار علاج على نفقة الدولة.

أوضحت الوزارة أن المرضى يتم تصنيفهم إلى مرضى التأمين الصحي يحصلون على خطابات بتحمل التأمين الصحي لسعر جلسة الغسيل الكلوي، ويتم عمل قرار علاج على نفقة الدولة بناء على تقرير من المستشفى للمرضى الذين ليس لهم تأمين صحي.

ويصدر قرار العلاج لكافة المرضى يتضمن 3 جلسات غسيل كلوي أسبوعيًا، وبالتالي لا يتحمل المريض أي تكلفة، وتعتبر هذه الزيادة الثانية في غضون خمس سنوات إذ أعلنت وزارة الصحة في أغسطس 2018، رفع قيمة جلسات الغسيل الكلوى من 200 جنيه إلى 325 جنيها.