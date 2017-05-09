وزير الصحة يفتتح مستشفي الفيوم للتأمين الصحي

أحمد صبرىيفتتحالدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة، غدا الأربعاء ، مستشفي التأمين الصحي بالفيوم بعد التجديد والتجهيز يأحدث الأجهزة تمهيدا لدخولها الخدمة . ويرافق الوزير فى الافتتاح الدكتور على حجازى رئيس الهيئة ومن المقرر أن يعقد عماد عدة جولات على مستشفي الفيوم العام ومتابعة سير ا

أحمد صبرى يفتتحالدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة، غدا الأربعاء ، مستشفي التأمين الصحي بالفيوم بعد التجديد والتجهيز يأحدث الأجهزة تمهيدا لدخولها الخدمة .



ويرافق الوزير فى الافتتاح الدكتور على حجازى رئيس الهيئة ومن المقرر أن يعقد عماد عدة جولات على مستشفي الفيوم العام ومتابعة سير الإنشاءات بالمستشفيات التى سيتم افتتاحها قبل نهاية العام ضمن خطة الوزارة افتتاح 31 مستشفي خلال العام.