وزير الصحة يفتتح أكبر معمل تدريبي للأطباء بالشرق الأوسط

افتتح الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، اليوم السبت، التشغيل التجريبي للمعمل التشريحى للتدريب على المهارات الجراحية بالمعهد القومي للتدريب، وهو أول وأكبر معمل فى الشرق الأوسط من نوعه.

وقال الوزير، إن هذا المعمل هو الأكبر من حيث عدد المحطات التى بلغت 12 محطة، والأحدث على صعيد الأجهزة، ولا يوجد ما يماثله فى الدول العربية سوى معمل جامعة الشارقة، الذى يضم 9 محطات فقط.

وتستخدم تلك المحطات فى جراحات المفاصل، والجراحات الدقيقة، وجراحات الأنف والأذن والحنجرة، وجراحات المنظار، وجراحات القلب، وطب النساء.

وأكد أنه يتم داخل نوعية هذه المعامل تدريب الأطباء على العمليات بتقنية متطورة على عينات تشريحية تشبه الوضع الحقيقى الذى يتم فى العمليات، مثل منظار الركبة، والعينة تشريحية ويسع لـ 48 متدربًا.