وزير الصحة يعرض على مجلس الوزراء جهود تقديم الدعم الطبى لمصابي «غزة»

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتقديم الدعم الصحي لمصابي قطاع “غزة”.

وأوضح وزير الصحة -خلال عرضه- أن إجمالي الذين تلقوا خدمات طبية من قطاع غـزة بداية من 1 نوفمبر حتى تاريخه بلغ 9.447 حالة من بينهم 1.932 طفل.

واستعرض الوزير توزيع المصابين على المستشفيات المصرية وشملت مستشفيات (العريش، الشيخ زويد، بئر العبد، أبو خليفة، معهد ناصر، عين شمس العام، السلام التخصصي، المجمع الطبي،…)، وأوضح أن 71% من الحالات مازالت تتلقى العلاج بالمستشفيات المصرية.