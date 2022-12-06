وزير الصحة يشهد فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الـ74 لجمعية جراحة العظام المصرية

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مساء أمس الإثنين، فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الـ74 لجمعية جراحة العظام المصرية، والذي يعقد في الفترة من 5 إلى 8 من شهر ديسمبر الجاري.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير أكد أهمية المؤتمر السنوي لجمعية جراحة العظام المصرية، والتي تعد من أقدم وأعرق الجمعيات العلمية في الوطن العربي.

وتابع عبدالغفار أن الوزير ثمن جهود الجمعية لنجاحها المستمر في عقد المؤتمر على مدار عشرات السنوات الماضية، حيث يعد المؤتمر أكبر الفعاليات التي تقام في مجال جراحة العظام في أفريقيا والوطن العربي، موضحًا أن الجمعية هي البيت الكبير لكل جراحي العظام في مصر والوطن العربي وأفريقيا.

وأضاف عبدالغفار أن وزير الصحة أكد أهمية مشاركة شباب الأطباء بفعالية في هذا المؤتمر للاستفادة من الخبرات العلمية للوافدين المشاركين في الحدث من مختلف الدول، من خلال المحاضرات والجلسات العلمية، وورش العمل التي تعقد خلال فعاليات المؤتمر.

وأكد عبدالغفار حرص الدولة المصرية من خلال المؤسسات العلمية على الاستمرار في التدريب والتعليم للأطباء بمختلف التخصصات، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك خبرات متراكمة عبر الأزمنة في طب العظام، كما لفت إلى جهود وزارة الصحة في التعليم الطبي المستمر للأطباء في تخصص طب العظام سواء من خلال الزمالة المصرية أو البرامج التدريبية المختلفة التي تتيحها الوزارة.

وقال عبدالغفار إن الوزير لفت إلى أهمية خروج توصيات من المؤتمر بأهمية إرساء قواعد لإجراءات الوقاية من الأمراض التي تؤدي إلى حدوث التشوهات الخاصة بالعظام خاصة للأطفال.