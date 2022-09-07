وزير الصحة يشهد افتتاح المؤتمر الدولي لنقابة أطباء أسنان مصر «EDSIC 2022»

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مساء أمس الثلاثاء، فعاليات افتتاح النسخة السابعة من المؤتمر الدولي للنقابة العامة لأطباء أسنان مصر «EDSIC 2022»، والذي يعقد في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري.

وأكد الوزير خلال كلمته الأهمية العلمية للمؤتمر والمعرض المقام به، ويشارك في المؤتمر نخبة من المحاضريين المصريين، والعرب، والأجانب، كما يضم المؤتمر معرضًا لكبرى الشركات في مجال مستلزمات وأجهزة طب الأسنان.

كما أعرب الوزير عن تقديره للجهود المبذولة من جانب مجلس نقابة أطباء أسنان مصر وأعضاء النقابة لسعيهم الدائم نحو خدمة أطباء الأسنان على مستوى الجمهورية وتحسين أحوال المهنة بشكل كبير.

جهود النقابة في التحول الرقمي

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير لفت إلى جهود النقابة في التحول الرقمي مما يعد نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لأطباء الأسنان وتيسير حصولهم عليها، وأهمية المنظومة الإلكترونية التي تتيحها النقابة بهدف التواصل السريع والفعال بين الأطباء وتبادل الخبرات في تشخيص الحالات.

تحسين أحوال أطباء الأسنان والامتياز

وأضاف عبدالغفار، أن الوزير أكد حرصه على تحسين أحوال أطباء الأسنان والامتياز، مشيرًا إلى العمل الدائم مع النقابة لتحسين أوضاع أطباء التكليف.

وخلال فعاليات الحفل، أهدى مجلس النقابة درع إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، موجهين الشكر له لرعايته المؤتمر.

يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، استقبل الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، وأعضاء مجلس النقابة، لمناقشة آليات التنسيق بين الجانبين في عدد من الملفات.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول مناقشة سبل تعزيز التعاون في إطار التنسيق المشترك بين الوزارة ونقابات المهن الطبية، بما يضمن حقوق وواجبات مقدمي الخدمات الطبية.

ملف تيسير إجراءات الحصول على تراخيص منشآت وعيادات الأسنان الخاصة

وأضاف عبدالغفار أن الاجتماع ناقش ملف تيسير إجراءات الحصول على تراخيص منشآت وعيادات الأسنان الخاصة، وأكد الجانبان التنسيق المشترك لتوحيد آليات العمل وتيسير إجراءات الحصول على التراخيص وتذليل أي تحديات أو معوقات.

توفير بعض الاحتياجات من المستلزمات الطبية

وتابع عبدالغفار أن الوزير اطلع على عدد من التحديات التي تواجه عمل أطباء الأسنان، فيما يخص توفير بعض الاحتياجات من المستلزمات الطبية، مؤكدًا حرصه على التنسيق مع الهيئات المعنية وشركات الأدوية الوطنية لتوفير تلك الاحتياجات.