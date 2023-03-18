وزير الصحة يشارك في منتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية بقطر

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يتضمن برنامج زيارة الدكتور خالد عبدالغفار، إلى قطر، لقاء ثنائيا مع الدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة العامة القطرية، لمناقشة العديد من الملفات الصحية المشتركة بين الدولتين الشقيقتين.
وعلى هامش حضوره منتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية، تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أجنحة المعرض المقام ضمن فعاليات المنتدى، حيث تبادل الوزير الحديث مع القائمين على أجنحة المعرض، حول أحدث الخدمات والبرامج الخدمية التي يمكن الاستفادة منها للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.