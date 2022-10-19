وزير الصحة يشارك في افتتاح المؤتمر الرابع لـ«طب الأسنان» بـ«عين شمس»

شارك الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان،أمس، في فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الرابع لكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد الأهمية العلمية للمؤتمر، والذي يعد فرصة مهمة لتبادل الخبرات بين الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس على المستوى الأكاديمي والبحثي، فضلاً عن الاستفادة العلمية الكبيرة للطلاب، متمنيًا مزيد من التقديم لفريق العمل بالكلية والقائمين على المؤتمر.

وقال “عبدالغفار” إن وزير الصحة أكد خلال كلمته، الجهود المبذولة من أساتذة طب الأسنان في مصر لإنشاء هذه الكلية في عام 1996، لافتًا إلى أن الكلية تشهد 25 عامًا من قصص النجاح، وتخرج فيها أجيال من أطباء الأسنان يعملون فى مختلف دول العالم.

وتابع “عبدالغفار” أن الوزير أكد أن كلية طب الأسنان جامعة عين شمس تعد إحدى أعرق وأهم كليات طب الأسنان في مصر، مشيرًا إلى أهمية المكانة العلمية لها، بفضل ما تمتلكه من برامج علمية قوية في مختلف المجالات والتخصصات.

وأشار “عبدالغفار” إلى أهمية المؤتمر والذي يشارك في فعالياته نخبة من أساتذة طب الأسنان من الدول الأوربية والأمريكية والعربية، إضافة إلى عمداء وأساتذة طب الأسنان بجمهورية مصر العربية، كما يقام على هامش المؤتمر معرض دولى تشارك فيه الشركات المصرية والعالمية في مجال طب الأسنان.