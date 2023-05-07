وزير الصحة يستقبل نظيره البرتغالي لبحث سبل التعاون في القطاع الطبي

استقبل

خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، نظيره البرتغالي الدكتور مانويل بيزارو، والوفد الوزاري المرافق له، والسفير البرتغالي لدى مصر رو تيرينو، وعدداً من المسؤولين الحكوميين في القطاع الصحي، وعدداً من ممثلين عن القطاع الخاص وشركات الأدوية بالبرتغال. وذلك اليوم الأحد، بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان، في العاصمة الإدارية الجديدة.

حضر الاجتماع الدكتور بهاء زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، وممثلين عن هيئة الدواء المصرية، وممثلين عن عدد من شركات الأدوية المصرية، وممثلين عن القطاع الخاص بالمنظومة الصحية، فضلاً عن حضور عدد من قيادات الوزارة المعنيين، لبحث تعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي، بما يدعم استراتيجية الوزارة لرفع جودة المنظومة الصحية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي مستهل الاجتماع، رحب وزير الصحة بالوفد البرتغالي، مثمناً زيارتهم لمصر التي تستهدف بحث أوجه الشراكة بين وزارة الصحة المصرية ونظيرتها في دولة البرتغال، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في القطاعات الصحية المختلفة، مؤكداً الحرص على بحث كافة سبل التعاون بين الجانبين، بما يضمن تعزيز كفاءة النظم الصحية في البلدين.

نقل وتبادل الخبرات المختلفة مع كافة مختلف الدول

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد أن مصر حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية في الارتقاء بكافة جوانب القطاع الصحي، بما يحتم على المعنيين إكمال تلك المسيرة لتحقيق استراتيجية الوزارة في تعزيز كفاءة القطاع الصحي، من خلال عقد المزيد من الشراكات ونقل وتبادل الخبرات المختلفة مع كافة مختلف الدول.

الاجتماع تناول استعراض قدرات النظام الصحي المصري بمختلف جوانبه

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول استعراض قدرات النظام الصحي المصري بمختلف جوانبه، وما تم تحقيقه من نجاحات خلال السنوات الماضية في الارتقاء بصحة المواطن، من خلال تطوير خدمات الرعاية الصحية، وتكثيف تطوير وإنشاء المنشآت الصحية المختلفة، وتطوير قدرات العاملين بالمنظومة الصحية، وإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية في مجالات تعزيز الصحة العامة و التي ساهمت بدورها في تعزيز صحة المواطنين وحمايتهم من الإصابة بالعديد من الأمراض ورفع الوعي لديهم.

التعاون وتبادل الخبرات والأبحاث العلمية في مجال الأورام

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول النقاش حول التعاون وتبادل الخبرات والأبحاث العلمية في مجال الأورام، خاصة أورام الثدي لدى السيدات، والذي حقق طفرة كبيرة من خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، وذلك لدعم خطة الدولة للنهوض بمنظومة علاج الأورام، التي تستهدف سرعة ودقة التشخيص، وتوفير العلاج، وفقاً لأحدث المعايير والبروتوكولات العالمية، بما يضمن تحسين مؤشرات الاستجابة للعلاج.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول استعراض النجاحات التي حققتها صناعة الدواء في مصر، حيث تم بحث التعاون وتبادل الخبرات في مجال الصناعات الدوائية بالبلدين.