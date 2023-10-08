وزير الصحة يستقبل مدير منظمة الصحة العالمية بمطار القاهرة الدولي

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مساء اليوم الأحد، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بمطار القاهرة الدولي في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المنظري مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أعرب عن ترحيبه بزيارة الدكتور تيدروس أدهانوم لمصر، لحضور في فعاليات الدورة الـ 70 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط، بمنظمة الصحة العالمية.

وتابع «عبدالغفار» أنه من المقرر أن تبدأ اللجنة الإقليمية فعالياتها غدا الإثنين، وتستمر حتى 12 من شهر أكتوبر الجاري، بحضور وزراء الصحة، ومسئولي الدول الأعضاء بإقليم شرق المتوسط، وكذلك ممثلو المنظمات العالمية والإقليمية.