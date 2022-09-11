وزير الصحة يستقبل سفير بيلاروسيا لدى مصر لتعزيز سبل التعاون في القطاع الطبي

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، السيد سيرجي تيرتنتييف سفير دولة بلاروسيا لدى مصر، لبحث أوجه التعاون بين الجانبين في القطاع الصحي، وذلك بديوان عام الوزارة.

في بداية الاجتماع، ثمن الوزير علاقات التعاون الثنائية بين الجانبين ، مؤكدا حرصه على استمرار التعاون في مختلف مجالات الرعاية الصحية ، والتي من شأنها الإرتقاء بالنظم الصحية للدولتين، وذلك في إطار عمق وترابط العلاقات المشتركة بين البلدين.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير بحث آليات التعاون في عدة ملفات صحية، حيث بحث التعاون في تخصصات القلب، والأورام، والعظام، وأكد وضع خطة محددة للتعاون بين المراكز الطبية المتخصصة، ومعاهد الأبحاث والتدريب التابعة لوزارتي الصحة في البلدين.

وتابع أن الوزير وجه بالتنسيق المشترك بين الجانبين لتنظيم زيارات ميدانية لعدد من الخبراء والاستشاريين للتخصصات الطبية الثلاث، وذلك في شهر نوفمبر المقبل، بمستشفيات الهلال، والمعهد القومي للقلب، بهدف تدريب الأطباء المصريين.

تدريب المتخصصين وإجراء البحوث المشتركة حول تطوير أدوية وعلاج مرضى الأورام

وأشار إلى أن الوزير خلال اللقاء، بحث أيضا التعاون في مجال تشخيص أمراض الأورام، وتدريب المتخصصين، وإجراء البحوث المشتركة حول تطوير أدوية وطرق جديدة لعلاج مرضى الأورام بالمعهد القومي للأورام، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير أكد أهمية التعاون في مجال تدريب أفراد هيئة التمريض في المجالات التمريضية المختلفة بجميع المستشفيات، وذلك على مستوى محافظات الجمهورية، بهدف رفع كفاءتهم والتحسين من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، علاوة على التعاون في مجال رقابة الجودة على الأدوية والطعوم والمستحضرات الحيوية.

نظم إدارة المستشفيات والرعاية الصحية الأساسية والوقائية والسوق الدوائي

وأوضح أن الوزير حرص على بحث التعاون بين الجانبين، في مجال نظم إدارة المستشفيات والرعاية الصحية الأساسية والوقائية والسوق الدوائي، وذلك في إطار استراتيجية التحول الرقمي وميكنة المنشآت الصحية، بالإضافة إلى بحث التعاون الخاصة باستخدام تقنية «التشخيص عن بُعد» وذلك عبر تشكيل لجان طبية مشتركة ، وعرض تقارير المرضى على الخبراء والاستشاريين لتشخيصهم بأي وقت وأي مكان، حيث يتم التنسيق بين كافة الوحدات والمراكز والمستشفيات التابعة إلى وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي، والمستشفيات التابعة إلى دولة بيلاروسيا.

من جانبه، أشاد سفير دولة بيلاروسيا لدى مصر، بجهود الدولة المصرية ودورها في الإرتقاء بالنظام الصحي، معربًا عن سعادته للتعاون بين الدولتين، وحرصه على مدّ أواصر التعاون بين القطاعين الصحي للدولتين.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة سوزان زناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة.