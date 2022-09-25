وزير الصحة يستقبل سفير الأردن لبحث تعزيز التعاون في دعم القطاع الطبي

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، الدكتور أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية لدى مصر، بمقر ديوان عام وزارة الصحة، لبحث سبل تعزيز التعاون في دعم القطاع الطبي بالبلدين.

وأكد الوزير في مستهل الاجتماع، على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والأردن، مؤكداً أهمية تعزيز أواصر التعاون في مجال الصحة العامة، بما يضمن الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لمواطني البلدين الشقيقين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد على تقديم كافة سبل الدعم للمملكة الأردنية في التصدي لفيروس سي، وذلك من خلال استقبال المتخصصين من الأردن، وتدريبهم على أساليب التشخيص الدقيقة، للاستفادة بالخبرات المصرية الناتجة عن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس «سي»، فضلاً عن دعم الأردن في توفير العلاج، مؤكداً أهمية نقل التجربة المصرية في القضاء على فيروس سي للدول الشقيقة.

الاجتماع تناول مناقشة وبحث إمكانية تسجيل الأدوية الأردنية في مصر

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة وبحث إمكانية تسجيل الأدوية الأردنية في مصر، فضلاً عن تقديم الدعم للمملكة الأردنية في التصدي للأمراض المزمنة، من خلال الاكتشاف المبكر وتوفير العلاج، بما يساهم في دعم الصحة العامة للمواطنين، والارتقاء بالنظام الصحي بالأردن.

وتابع «عبدالغفار» أن الجانبين ناقشا التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتدريب طلاب كليات الطب الأردنيين بمستشفيات وزارة الصحة المصرية في عدد من التخصصات الطبية، بهدف صقل خبرات الكوادر الطبية، بما يضمن الارتقاء بالقطاع الصحي في الأردن.

ومن جانبه، وجه سفير المملكة الأردنية، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، على مجهوداته الحثيثة لتقديم كافة سبل الدعم للارتقاء بالنظام الصحي والتصدي للعديد من الأمراض التي تؤثر على الأمن الصحي للمواطنين في الأردن، وعلى الدعم الكبير الذي قدمته الدولة المصرية للأردن خلال جائحة فيروس كورونا.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتورة غادة يونس، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، والدكتورة سوزان الزناتي، رئيس الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بالوزارة.