وزير الصحة يزور غرف المرضى بمستشفى شرق المدينة للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مستشفى شرق المدينة، التابعة للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، بمحافظة الإسكندرية، وذلك ضمن عدد من الجولات الميدانية التي يجريها الوزير بشكل دوري، لمتابعة المنظومة الصحية في جميع محافظات الجمهورية.

رافق الوزير خلال جولته، اليوم السبت، الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور عناني إسماعيل القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار متابعة أعمال الإنشاء والتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه سير العمل داخل المنظومة الصحية.

أول مركز طبي متخصص في المحافظة بتكلفة 209,7 مليون جنيه

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير بدأ جولته بتفقد مركز القسطرة وجراحة القلب والصدر الجديد، مؤكدا أهميته لكونه يعد أول مركز طبي متخصص في المحافظة، وذلك تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة، ضمن أعمال تطوير وتحويل مستشفى شرق المدينة، إلى مجمع طبي، يضم مراكز طبية متخصصة، تخدم كافة التخصصات الطبية الدقيقة، بتكلفة إجمالية بلغت 209,7 مليون جنيه.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير حرص على تفقد وحدة قسطرة القلب، والعناية المركزة العامة، والعناية المركزة لحديثي الولادة، كما حرص على تفقد غرف الإقامة الداخلية، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم.

وزير الصحة خلال الجولة

وأضاف أن الوزير تفقد صيدلية الطوارئ، ووجه بتطويرها وزيادة مساحتها لاستيعاب كميات أكبر من الأدوية والمستحضرات الطبية، لضمان حصول كافة المواطنين على حقهم في الدواء، مضيفا أن الوزير اطلع على نسب إشغال المستشفى، حيث يتردد سنويا على قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى نحو 70 ألف مواطن، فيما استقبلت العيادات الخارجية خلال العام الماضي 280 ألف و965 مواطن من خلال 19 عيادة متخصصة، وبلغ عدد العمليات الجراحية 9 آلاف و132 ألف عملية سنويا، وذلك من خلال 5 غرف للعمليات.

قسم الأشعة استقبل 726 ألف و50 مواطن

وأشار «عبدالغفار» إلى أن قسم الأشعة استقبل 726 ألف و50 مواطن، بينما تم سحب 498 ألف و97 عينة لتحليلها معمليا، علاوة على إجراء 20 ألف جلسة غسيل كلوي، بالإضافة إلى إجراء 7 ألف و588 عملية جراحية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار، منوها إلى فحص 8 ألف و800 سيدة ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن مساحة مستشفى شرق المدينة، تصل إلى ألف متر مربع، ويتكون من 6 مباني، بطاقة استيعابية 193 سرير، ويضم وحدة قسطرة ملحق بها 6 أسرة رعاية ما بعد القسطرة، ووحدة فحوصات الطوارئ وتتصل بقسم طوارئ المستشفى الذي يتم تطويره بالتزامن مع أعمال التجهيز لافتتاح مركز القسطرة، بالإضافة إلى 8 أسرة رعاية ما بعد القلب المفتوح (كبار)، و8 أسرة رعاية ما بعد القلب المفتوح للأطفال وحديثي الولادة، كما يضم 18 سرير رعاية تشمل (القلب، والمتوسطة، رعاية مركزة أطفال)، و28 سرير داخلي وجناحين تم تجهيزهم بالنظام الفندقي، فضًلا عن سكن الأطقم الطبية.