وزير الصحة يرأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الاجتماع الـ 14 لمجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بصفته رئيس المجلس، وذلك لبحث واعتماد البنود المتعلقة بشؤون عاملي الهيئة، ومناقشة الجوانب المالية، وبعض اللوائح والقوانين المنظمة لعمل الهيئة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه مجلس إدارة الهيئة بوضع خطة بحثية موحدة في كل التخصصات المختلفة بالهيئة بما يتماشى مع توجه الدولة للنهوض بالمنظومة الصحية وفي إطار رؤية مصر 2030.

وأكد في بيان للوزارة، على ضرورة تشكيل لجنة استشارية تضم في عضويتها الخبراء والمتخصصين في كافة المجالات لدراسة احتياجات المنظومة الصحية في الفترة القادمة بما يتماشى مع رؤى واحتياجات الدولة، مشددا على ضرورة التركيز على إعلاء قيمة البحث العلمي التطبيقي وتسخيره لخدمة المواطن.

وقال “عبدالغفار” إن الوزير أكد على أن الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية هي الذراع التدريبية والبحثية التطبيقية لوزارة الصحة والسكان، موجها مجلس إدارة الهيئة بتبني خطط بحثية تطبيقية من التخصصات المختلفة والتي من شأنها أن تحدث تغييرا على أرض الواقع.

خاصة وأن العاملين في وزارة الصحة والسكان يمتلكون من الخبرات التطبيقية في المجالات المختلفة ما يجعلهم أكثر قدرة على إعداد أبحاث تطبيقية دقيقة متسقة مع ما تم تنفيذه على أرض الواقع.

ولفت إلى أن الوزير وجه مجلس إدارة الهيئة بضرورة تبني أبحاث تطبيقية عن الملفات التي تعمل عليها الوزارة مثل تشجيع الولادة الطبيعية والحد من الولادة القيصرية، والحد من استخدام المضادات الحيوية، وكذلك التوعية باتباع نظم صحية تتيح تغذية سليمة.

من جانبه، رحب الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بسرعة استجابة الوزير لكافة احتياجات ومتطلبات الهيئة بما يخدم المريض المصري وحصوله على خدمة طبية ذات جودة عالية.

جدير بالذكر أن المجلس وافق على اعتماد ترقيات وانتدابات بعض الاستشاريين والأطباء العاملين بالهيئة، وذلك وفقًا لاستيفاء شروط الترقية والانتداب المقررة قانونًا.

كما وجه الوزير مجلس إدارة الهيئة باستبيان موقف الأطباء من العاملين بالهيئة لمراجعة استنفاذ عدد السنوات الممنوحة لكل طبيب للحصول على درجة الدكتوراه من عدمه وفقا للقانون واللوائح.

حضر الاجتماع الدكتور شريف صفوت، نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، وعدد من مديري المعاهد والمستشفيات التعليمية من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس، والدكتور أحمد عزالدين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات كليوباترا.