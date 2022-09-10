وزير الصحة يتفقد مستشفى الوراق المركزي ويوجه برفع كفاءته وفقًا لجداول زمنية

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مستشفى الوراق المركزي، بمحافظة الجيزة، وذلك لمتابعة سير العمل بالمنظومة الصحية، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تأتي الزيارة ضمن جولات الوزير الميدانية لعدد من المنشآت الطبية، بمحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك بهدف تذليل أي عقبات قد تعوق انتظام سير العمل بالنظام الصحي.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تفقد أقسام (الطوارئ، الرعاية المركزة، الحضانات، ووحدة الغسيل الكلوي)، وحرص على تفقد غرف المرضى للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وتابع أن الوزير تفقد غرفة العناية المركزة للأطفال وحرص على التحدث معهم للاطمئنان على حالتهم الصحية، كما اطمأن على توافر مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات والأدوات الطبية، بالإضافة إلى الاطمئنان على البنية التحتية للمستشفى، كما اطلع على جداول تدريب الفرق الطبية.

وأشار إلى أن الوزير، وجه برفع كفاءة المستشفى، وخاصة أقسام (الرعاية المركزة، العمليات الجراحية، غرف الإقامة الداخلية، حضانات الأطفال)، وذلك وفقا لجداول زمنية محددة، مع الحرص على استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، كما وجه بزيادة أعداد عاملي النظافة لضمان الحفاظ على بيئة نظيفة للمرضى، مؤكدا حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازمة لرفع كفاءة وسد احتياجات المستشفى.

المستشفى قدم خدمات الفحص الطبي لأكثر من 250 ألف مواطن

وتابع أن الوزير أكد أهمية المستشفى نظرًا لموقعه الجغرافي، حيث يخدم مليون مواطن من سكان المناطق المحيطة بالمستشفى، مضيفا أن الوزير اطلع على نسب الاشغال والتردد، والتي أشارت إلى أن المستشفى قدم خدمات الفحص الطبي لأكثر من 250 ألف مواطن، بمختلف التخصصات والتي تضم (باطنة، جراحة عامة، عظام، نساء وتوليد، كلى، أمراض جلدية، جراحة عمود فقري، مبتسرين، أمراض الدم)، كما حرص الوزير على الاطمئنان على انتظام الفرق الطبية وأطقم التمريض على مدار 24 ساعة.

رافق الوزير خلال جولته الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور سامح العشماوي وكيل الصحة بمحافظة الجيزة.

يذكر أن تشغيل الخدمة بالمستشفى بدأ في عام 2015، وتبلغ مساحته 2360 متر مربع، ويتكون من مبنى رئيسي بطاقة استيعابية 180 سرير، تشمل أسرة (رعاية مركزة، متوسطة، رعاية أطفال، رعاية حروق) بالإضافة إلى 3 أجهزة للأشعة العادية، وجهاز أشعة CRM، وأشعة CT، وجهازين موجات فوق الصوتية.

كان وزير الصحة والسكان، قد قام بعدد من الجولات التفقدية منذ الصباح، وتشمل زيارة مستشفيات (البنك الأهلي للرعاية المتكاملة، شبرامنت المركزي، الوراق المركزي، التحرير العام).