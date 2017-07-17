وزير الصحة يتفقد مستشفى النجيلة بمطروح تمهيدا لافتتاحها

أحمد صبرىتفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، مساء اليوم الاثنين، مستشفى النجيلة المركزي والتي تقع غرب مدينة مرسى مطروح بنحو ٧٥ كيلو متر، يرافقة اللواء أ.ح علاء أبوزيد محافظ مطروح، تمهيدا لافتتاحها رسميا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.أوضح وزير الصحة والسكان أن تكلفة انشاء المست

أحمد صبرى

تفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، مساء اليوم الاثنين، مستشفى النجيلة المركزي والتي تقع غرب مدينة مرسى مطروح بنحو ٧٥ كيلو متر، يرافقة اللواء أ.ح علاء أبوزيد محافظ مطروح، تمهيدا لافتتاحها رسميا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

أوضح وزير الصحة والسكان أن تكلفة انشاء المستشفى بلغت 200 مليون جنيه إنشاءات وتجهيزات طبية وغير طبية ، لافتاً الى انها بُنيت على مساحة 8 ألاف متر، وتضم 24 سرير إقامة داخلى، و8 أسرة عناية مركزة، و5 ماكينات غسيل كلوى،و 10 حضانات و8 عيادات خارجية، وقسم أشعة متكامل، ومعمل متكامل بالإضافة إلى 2 غرفة عمليات.

وقال إن المستشفى ستخدم منطقة كانت محرومة من الخدمات الطبية، بالإضافة إلى أنها ستخدم المصيفين والمواطنين بداية من الحدود الغربية للبلاد إلى مرسى مطروح، مشيرا إلى خدمة أشقائنا القادمين من ليبيا.

وأضاف وزير الصحة أنه تم توفير كوادر بشرية عن طريق التعاقد مع اساتذة من الحاصلين على درجة الدكتوراة من جامعة الإسكندرية، لافتاً إلى توفير المستلزمات والأجهزة الطبية من الشراء المجمع من برلين.

وأكد” أننا مسئولين عن توفير الأطباء كما أننا مسئولين عن إرضائهم ، كي يعملوا وهم سعداء” .

كما وجه بتسجيل عدد من الأطباء بالمستشفى للحصول على الزمالة لاكتساب العلم والخبرة وتطبيقها على أرض الواقع بالمستشفى، وتدريب الأطباء والفنيين على الأجهزة الجديدة، بالإضافة إلى زيادة عدد الممرضين بالرعاية المركزة مع رفع كفاءة سكن الأطباء.

وكشف وزير الصحة إلى أن الوزارة تسير على خطى ثابتة لافتتاح الـ٣١ مستشفى ضمن خطة الوزارة لإنشاء وتطوير المستشفيات، لافتاً إلى افتتاح ١٠ منهم وسيتم افتتاح ٦ قريبا.