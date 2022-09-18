وزير الصحة يتفقد مستشفى الإيمان العام بأسيوط ويوجه بتجديد الأسِرَّة بمختلف الأقسام

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بسرعة توريد 100 سرير لمستشفى الإيمان العام بمحافظة أسيوط، وتجديد جميع أسِرَّة المستشفى تباعًا وفقًا للاحتياجات.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير، لمستشفى الإيمان العام بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، في إطار سلسلة من الجولات الميدانية، لمتابعة سير العمل بالمنشآت الطبية، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وكذلك متابعة معدلات الإنجاز بالمشروعات الصحية الجاري تنفيذها، والوقوف على أي تحديات قد تواجه العمل.

وزير الصحة خلال الجولة

وزير الصحة يتفقد أقسام المستشفى

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تفقد أقسام (الحضانات، رعاية الأطفال، القسم الداخلي، الكلى، الرعاية المركزة، السموم، الاستقبال والطوارىء، رعاية المسنين، السموم والحروق)، للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، كما تفقد الوزير صيدلية المستشفى، للتأكد من توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على التقارير المفصلة لكفاءة عمل أجهزة التنفس الصناعي، وماكينات الغسيل الكلوي، وحضانات الأطفال، موضحًا أن المستشفى يعمل بطاقة 278 سريرًا، بينهم 43 سرير عناية مركزة.

الخدمات المقدمة لمصابي الحوادث بقسم الاستقبال

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تابع الخدمات المقدمة لمصابي الحوادث بقسم الاستقبال، حيث يقع المستشفى مباشرة على الطريق الدائري السريع بحي الأربعين، بمحافظة أسيوط، مشيرًا إلى التعاون بين مستشفى الإيمان العام، ومستشفيات جامعة أسيوط، لإجراء التدخلات الجراحية اللازمة للإصابات والكسور، وفي تخصصات المخ والأعصاب، والوجه والفكين.

وأكد «عبدالغفار» أن الوزير تابع سجلات انتظام الفرق الطبية بالمستشفى، موجها وكيل الوزارة ومدير المستشفى بالمتابعة الدورية لانتظام الفرق الطبية حسب جداول و”نوبتجيات” العمل، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين في الانتظام وآداء مهام عملهم، نظرًا لزيادة التردد على المستشفى والذي يخدم منطقة يتجاوز سكانها الـ 3 مليون مواطن.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد غرف إقامة المرضى، واطلع على الملفات الطبية الخاصة بهم، للوقوف على تطورات حالتهم الصحية والخدمات الطبية التي تقدم لهم منذ دخولهم المستشفى، كما تفقد أماكن انتظار المترددين على المستشفى، للوقوف على مدى رضا المرضى عن الخدمة، كما اطلع الوزير على دورة المريض خلال تلقي الخدمات الطبية بالمستشفى.

رافق الوزير خلال زيارته الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط