وزير الصحة يتفقد مجمع الشفاء الطبي ببورسعيد تمهيدا لافتتاحه رسميا

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خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالتجهيزات الطبية ذات الجودة العالمية، في مستشفى التضامن بمحافظة بورسعيد، ضمن أعمال المرحلة الأولى، بمجمع الشفاء الطبي التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ويضم أيضًا مستشفيي (المبرة، والرمد).

جاء ذلك خلال زيارة الوزير، مستشفى التضامن، اليوم الجمعة، يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لتفقد التجهيزات النهائية للأعمال التطويرية للمجمع الطبي، وذلك تمهيدًا لافتتاحه خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن منظومة التأمين الصحي الشامل ساهمت في إحداث طفرة حقيقة في القطاع الصحي.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطلع على فيديو توضيحي للهيكل الوظيفي للمجمع، والذي يضم أكثر من 300 سرير داخلي، كما شاهد فيلما قصيرا عن انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، كخطوة أولى في محافظة بورسعيد.

وأشار إلى أن الوزير تفقد أقسام العمليات الجراحية والعناية المركزة، والأجنحة الفندقية، وأشاد بمستوى بتجهيزاتها الطبية العالمية، كما تفقد غرف الإقامة الداخلية، وأشاد بمستوى جاهزيتها وكفاءة الأطباء وأطقم التمريض، حيث تأكد من تدريبهم على أحدث الأساليب العالمية.

وأضاف أن الزيارة شملت تفقد أعمال التطوير والتي تضم توفير غرف مجهزة على أعلى مستوى للعمليات، ورعايات مركزة، ووحدات متكاملة لعلاج الأورام، والمناظير الجراحية، ومختلف أقسام الأشعة والمعامل وبنك الدم والصيدلية، بأحدث الوسائل التكنولوجية، بالإضافة إلى شبكة إلكترونية موحدة لربط أقسام المستشفى ببعضها.

واستكمل «عبدالغفار» أن الوزير، أكد أن المجمع سيصبح أكبر مجمعًا طبيًا لخدمة سكان المحافظة وإقليم القناة، موجها بمراجعة أعمال التشطيبات النهائية للمجمع، والإلتزام بجداول أعمال الصيانة للأجهزة الطبية بشكل مستمر، لضمان استدامة النظم الصحية.

وزير الصحة يتفقد المبنى البحري بمستشفى السلام بورسعيد ويشيد بأعمال الإنشاء والتجهيزات

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الجمعة، يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مستشفى السلام بورسعيد (المبنى البحري) الجديد، التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، تمهيدًا للتشغيل التجريبي خلال الأيام المقبلة، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

تأتي زيارة الوزير ضمن عدد من الجولات الميدانية، لمتابعة معدلات الإنجاز في المشروعات الصحية، وتقديم الدعم الطبي واللوجستي اللازم لضمان استدامة النظم الصحية، فضلا عن التأكد من مدى توافر الاستعدادت الصحية ضمن خطة التأمين الطبي لصيف 2023.

وزير الصحة خلال الجولة

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أشاد بجودة التجهيزات الطبية وغير الطبية بمستشفى السلام، والذي يتكون من أرضي و 7 أدوار، وبسعة 78 سرير إقامة، 26 عناية مركزة، 32 كراسي للغسيل الكلوي.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير، تفقد أقسام المبنى البحري، ومنها الأشعة والعناية المركزة والإفاقة والقسطرة القلبية، للتأكد من مدى تجهيزها في أفضل صورة وأعلى كفاءة، لاستقبال المرضى، كما اطمأن على مدى جودة شبكات الكهرباء والصرف الصحي، ووجه بأهمية صيانتها بشكل دوري.

واستكمل المتحدث الرسمي، أن الوزير، وجه بإنهاء أعمال التشطيبات في أقرب وقت استعدادا لتقديم الخدمة، كما وجه بضرورة الالتزام بأعمال النظافة، والحفاظ على المظهر العام للمنشآة.