وزير الصحة يتفقد عيادات مسح فيروس سى بالعاصمة الإدارية

عماد: المسح يشمل 60 ألف مواطن بين عمال ومهندسينأحمد صبرىتفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان العيادات المتنقلة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك لإجراء المسح الطبي الشامل لفيروس سي للعاملين بالعاصمة تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمى لالتهاب الكبدى الوبائى.وقال عماد خلال تفقده إن

عماد: المسح يشمل 60 ألف مواطن بين عمال ومهندسين



أحمد صبرى

تفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان العيادات المتنقلة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك لإجراء المسح الطبي الشامل لفيروس سي للعاملين بالعاصمة تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمى لالتهاب الكبدى الوبائى.

وقال عماد خلال تفقده إن عدد من سيشملهم المسح بين 50-60 الف مواطن بين عمال ومقاولين ومهندسين وذلك من خلال 16 فريقا مجهزا بأطباء وفنيين ومدخلي بيانات.

وأوضح أن تلك القوافل ستشمل يومين وسيتم اكمال التحاليل والعلاج للمرضي الذين يتم اكتشاف الفيروس بهم.