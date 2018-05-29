وزير الصحة يتفقد تطوير مستشفيات بورسعيد تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحى

أمانى العزازىيتابع الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة اليوم ببورسعيد معدلات تنفيذ اعمال تطوير المراكز والمستشفيات الطبية المقرر انضمامها للعمل بمنظومة التامين الصحى الشامل المقرر تدشين العمل بها يوليو المقبل ببورسعيد كأول محافظة يتم فيها تجربة المنظومة الجديدة.وتفقد الوزير بصحبة اللواء عادل الغض

أمانى العزازى

يتابع الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة اليوم ببورسعيد معدلات تنفيذ اعمال تطوير المراكز والمستشفيات الطبية المقرر انضمامها للعمل بمنظومة التامين الصحى الشامل المقرر تدشين العمل بها يوليو المقبل ببورسعيد كأول محافظة يتم فيها تجربة المنظومة الجديدة.

وتفقد الوزير بصحبة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد معدلات العمل بمستشفى بورفؤاد العام وأوصى بسرعة الانتهاء من الاعمال.

وكان المحافظ قد تابع امس حجم اعمال التطوير ببورفؤاد استعدادا لزيارة الوزير.

وتشمل الجوله افتتاح تطوير مركز الديبة الصحى الذى تحملت شركات البترول الواقعة غرب بورسعيد تكاليف تطويره.