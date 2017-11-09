وزير الصحة يتفقد تطوير المجمع الطبي بمستشفى العامرية

مها يونس تفقَّد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، برفقة الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، أعمال التطوير التي تتم بمستشفى العامرية العام، ومبنى المجمع الطبي المتكامل الجديد الذي يتم إنشاؤه داخل مستشفى العامرية العام بتكلفة 50 مليون جنيه، من خلال المشاركة المجتمعية؛ لخدمة

مها يونس





تفقَّد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، برفقة الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، أعمال التطوير التي تتم بمستشفى العامرية العام، ومبنى المجمع الطبي المتكامل الجديد الذي يتم إنشاؤه داخل مستشفى العامرية العام بتكلفة 50 مليون جنيه، من خلال المشاركة المجتمعية؛ لخدمة أهالي العامرية والإسكندرية، في إطار تحسين وتطوير المنظومة الطبية وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن البسيط، علاوة على الوقوف على متطلبات جميع المستشفيات وطاقمها بالثغر.

وخلال الزيارة أكد المحافظ أن الوزير يهتم كثيرًا بتطوير المنظومة الطبية بالإسكندرية، وأننا نسير في اتجاه تحسين المنظومة الطبية والصحية بالثغر، من خلال أعمال التطوير بالمستشفيات المختلفة وتوفير كل الاحتياجات لها، مؤكدًا أننا نهدف لجعل الخدمة المقدمة للمواطن وخاصة البسيط خدمة مميزة.

وأشار إلى أن مستشفى العامرية يعد أحد أهم المستشفيات بالثغر، والذي يستقبل حالات الطوارئ والحوادث، خاصة مصابي حوادث الطرق، وهي مجهزة بصورة جيدة ووحدات العناية المركزة بها تعمل بشكل ممتاز، كما أن المبنى الجديد سيسهم بشكل كبير في رفع الضغط عن مستشفى العامرية العام، بالإضافة إلى استمرار أعمال التطوير والصيانة بالمستشفى، وإنشاء المجمع الطبي الملحق بها والذي سيخفف العبء عن كاهل المواطن السكندري.

من جانبه أوضح وزير الصحة أن المستشفى يقدم الخدمة الطبية لقطاع عريض من المواطنين، حيث يستقبل 50 حالة بقسم الطوارئ والاستقبال، ويجرى به 16 عملية جراحية يوميًّا، كما تستقبل العيادات الخارجية ما يقرب من 50 إلى 60 ألف حالة شهريًّا، موجهًا بتوفير جهاز لعمليات القلب المفتوح؛ حتى يتم إجراء العمليات به، على أن يتم توريده السبت المقبل، كما سيتم توفير جهاز أشعة مقطعية حديث 16 مقطعًا، بالإضافة للجهاز الحالى.

ولفت الوزير إلى أنه سيتم تزويد المستشفى بنواب فى تخصصات الأوعية الدموية، والتجميل، والتعاقد مع استشاريين فى تخصصات الجراحة العامة، والتجميل، والمخ والأعصاب.

وتفقّد المحافظ والوزير مبنى المجمع الطبي المتكامل الجديد الملحق بالمستشفى، والدي يتم إنشاؤه بالمشاركات المجتمعية، والمقام على مساحة 3 آلاف متر مربع بتكلفة 50 مليون جنيه، حيث قرر وزير الصحة تشغيله ليصبح مستشفى متخصصًا فى النساء والولادة، والأطفال، على أن تتولى وزارة الصحة تجهيزه وفرشه بالأجهزة الطبية اللازمة.

يذكر أن مستشفى العامرية العام يسع 124 سريرًا، من بينها 112 سريرًا للعلاج الداخلى، و22 اقتصادي، مقسمة إلى 17 سريرًا بالجراحة العامة، منها 13 “مجاني”، و23 “عظام”، و17 “مجاني”، و25 “أمراض نساء”، و21 “مجاني”، و21 “باطنة”، و13 “مجاني”، بينما يمتلك عددًا من الأقسام كالمسالك البولية، والأنف والأذن والحنجرة، والأطفال، والمخ والأعصاب، وجراحة الوجه والفكين والأوعية الدموية، والقلب والصدر.

ويضم المستشفى 24 حضانة من قوة المستشفى، وجار إضافة 10 حضانات له ليكون الإجمالي 34 حضانة، كما يمتلك 12 سرير رعاية مقسمة على 3 وحدات مجهزة للرعاية المركزة، وجارٍ العمل على رفعها إلى 10 أسرّة بإضافة وحدة جديدة، و38 سريرًا تخص وحدة الكلى الصناعية والتي تقدم الخدمة لمتوسط 160 مريضًا.

ويمتلك مستشفى العامرية العام 14 سريرًا بقسم الاستقبال، و6غرف للعمليات الكبرى تخضع 3 غرف منها للتطوير، كما تضم 3 معامل وبنك دم تخزينيًّا، بالإضافة إلى 5 صيدليات تخدم كل القطاعات من عيادات، وقسم داخلي، وطوارئ، وعلاج حر، والمعالجين على نفقة الدولة، كما تضم وحدة الأشعة 3 أجهزة للأشعة العادية، وجهازًا للأشعة المقطعية، وجهازي أشعة متنقلين، وجهازي arm، وجهاز إيكو، وسونار.