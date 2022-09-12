وزير الصحة يتفقد أعمال تطوير وحدة طب أسرة «مطول» ضمن مبادرة «حياة كريمة»

وجّه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بإضافة عيادة عظام، ضمن التخصصات الطبية بوحدة طب أسرة مطول- مركز إطسا- بمحافظة الفيوم.

جاء ذلك خلال تفقُّد وزير الصحة، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وحدة طب أسرة ونقطة إسعاف مطول، بمحافظة الفيوم؛ لمتابعة معدلات الإنجاز ضمن أعمال التطوير ورفع الكفاءة، وذلك ضمن جولته، اليوم الاثنين، على عدد من المنشآت الصحية بالمحافظة.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى الانتهاء من 99% من أعمال التطوير بالوحدة ونقطة الإسعاف، والتي تقدم خدماتها للمواطنين ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”،

لافتًا إلى أن الوحدة ونقطة الإسعاف يتم تطويرهما ضمن المرحلة الأولى من مراحل تنفيذ المبادرة، والتي تضم 63 وحدة صحية، و19 نقطة إسعاف.

وزير الصحة استمع إلى شرح مفصل حول البرنامج الوظيفي للوحدة

وأوضح عبد الغفار أن وزير الصحة استمع إلى شرح مفصل حول البرنامج الوظيفي للوحدة الصحية بما تقدمه من خدمات في تخصصات (الأسنان، الجراحة العامة، الجلدية، الأطفال، النساء والتوليد، المسالك البولية، الرمد)،

فضلًا عن عيادات تنظيم الأسرة والأشعة ومعمل التحاليل، لافتًا إلى أن الوحدة تقدم خدماتها الطبية من خلال العيادات المتنقلة لحين الانتهاء من أعمال التطوير.

وأكد عبد الغفار حرص الوزير على تفقُّد الصيدلية الخاصة بالوحدة للتأكد من توافر مخزون كافٍ من الأدوية اللازمة للمرضى،

فضلًا عن التحدث مع عدد من المرضى المترددين للاطمئنان على تلقّيهم كل الخدمات الطبية اللازمة لهم من خلال العيادات المتنقلة.

ولفت عبد الغفار إلى تأكيد الوزير أن أعمال الإنشاءات الجديدة والتطوير لجميع المنشآت الصحية تتم وفقًا لخرائط صحية ذات منهجية علمية، من خلال تحديد الاحتياجات الفعلية للمحافظة،

مؤكدًا التنظيم والتنسيق بين كل جهات الوزارة المعنية وبين المحافظة لدعم وتسريع وتيرة منظومة التطوير، دون التأثير سلبًا على تقديم الخدمات للمرضى.