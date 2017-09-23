وزير الصحة يتفقد أعمال الإنشاءات لمستشفى إسنا الجديدة

أحمد صبرىتفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، يرافقه الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، والدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أعمال الإنشاءات والتجهيزات لمستشفى إسنا المركزي الجديدة. وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن تكلفة الإنشاءات بلغت 301 مليون جنيه

أحمد صبرى

تفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، يرافقه الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، والدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أعمال الإنشاءات والتجهيزات لمستشفى إسنا المركزي الجديدة.

وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن تكلفة الإنشاءات بلغت 301 مليون جنيه، ويتكون المستشفى من بدروم، و6 طوابق، و191 سريراً، 7 منها أسرة عناية مركزة جراحة، و22 سرير عناية مركزة قلب، و12 سرير عناية مركزة أطفال حديثي الولادة، و7 أسرة للإفاقة و21 سرير غسيل كلوي، وقسم للحضانات به 15 حضانة، بالإضافة إلى 4 غرف عمليات كبرى، وقسم داخلي به 112 سريرًا.

كما تحتوي على 15 عيادة خارجية وصيدلية، وقسم للاستقبال والطوارئ به 4 أسرة انعاش قلبي ورئوي، و6 ملاحظة و3 فرز، وغرفة للعزل، وقسم للأشعة به رنين مغناطيسي، وأشعة سينية وأشعة الصبغة وأشعة السونار، وأشعة ماموجرام، وقسم للمناظير، ومعمل تحاليل وقسم للنساء والولادة، وقسم للأسنان، وبنك للدم.

وجة وزير الصحة والسكان، بتخصيص غرفة للعمليات بالاستقبال، واستراحة للأساتذة الاستشاريين المغتربين بالمستشفى، وإلغاء سكن التمريض؛ نظراً لأن طاقم التمريض من سكان المحافظة، كما وجه بإعادة ترتيب الغرف الإدارية، ووضعها بالطوابق العليا من المستشفى.