وزير الصحة يتابع خطة تنفيذ المشروعات الطبية في الجيزة

وكالات:اطلع وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي، خلال اجتماعه الأول مع وكيل وزارة الصحة بالجيزة الدكتور هشام كامل، مساء الأحد، على خطة تنفيذ المشروعات الطبية بالمحافظة.واستعرض وكيل وزارة الصحة بالجيزة، خلال الاجتماع، المشروعات الطبية القائمة من إنشاءات وتطوير ورفع كفاءة عدد من الم

وكالات:

اطلع وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي، خلال اجتماعه الأول مع وكيل وزارة الصحة بالجيزة الدكتور هشام كامل، مساء الأحد، على خطة تنفيذ المشروعات الطبية بالمحافظة.





واستعرض وكيل وزارة الصحة بالجيزة، خلال الاجتماع، المشروعات الطبية القائمة من إنشاءات وتطوير ورفع كفاءة عدد من المستشفيات والوحدات بالمحافظة.

وأشار إلى أنه مع بدء توليه مهام وظيفته أمس، قام بالمرور على عدد من المستشفيات، منها أم المصريين وأطفيح للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، مؤكدا حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمحافظة.

وشدد وزير الصحة على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات بالمواعيد المحددة على أن يتوافر بها كافة معايير الجودة؛ حرصا على تقديم خدمة طبية جيدة للمريض.

ووجه الوزير وكيل الوزارة بتوفير كافة الرعاية الصحية لأهالي مركز أطفيح، مشيرا إلى إمداد مستشفى أطفيح المركزي والوحدات الصحية التابعة بكافة الاحتياجات الطبية من أطباء وتمريض وأدوية ومستلزمات طبية.