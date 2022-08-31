وزير الصحة يتابع تطور مؤشرات العمل بالاستراتيجية القومية للسكان والتنمية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مساء أمس الثلاثاء، مع الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان ، لمتابعة مؤشرات العمل بالاستراتيجية القومية للسكان، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر “2030”.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تابع سير العمل بالمجلس القومي للسكان، والمنوط بإعداد الدراسات والبحوث، ووضع السياسات والخطط واقتراح الاستراتيجيات المتعلقة بالقضايا السكانية، كما تابع الوزير آداء العمل بأفرع المجلس على مستوى محافظات الجمهورية، والتحديات والمعوقات التي تواجه العمل.

وأضاف أن الاجتماع تناول عرضًا مفصلاً حول آليات العمل بمحاور الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية والتي تتضمن (الصحة الإنجابية، الشباب وصحة المراهقين، التعليم، تمكين المرأة، المعرفة والوعي المجتمعي).

وزير الصحة تابع تطورات مؤشرات العمل بمحاور الاستراتيجية القومية للسكان

وأوضح “عبدالغفار” بأن الوزير تابع تطورات مؤشرات العمل بمحاور الاستراتيجية القومية للسكان والتي بدأ العمل بها منذ عام 2015، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين عدد السكان وموارد الدولة، كما ناقش دور وزارة الصحة والسكان في تنفيذ تلك المحاور.

وأضاف بأن الوزير اطلع على دراسات وإحصاءات معدلات النمو السكاني التي يُجريها المجلس بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية بذات الشأن، وتتضمن معدلات الإنجاب الكلي، ومعدلات المواليد والوفيات، والتعداد السكاني، ومعدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة ونسب استخدام الوسائل الفعالة، ومعدلات التوقف.

يذكر أنَّ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، استقبل المهندس هاني ضاحي، رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل، اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في القطاع الصحي.

واستهل الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر لشركة وادي النيل على التعاون المستمر مع وزارة الصحة، مثمناً الجهود المبذولة في إنشاء وتطوير المنشآت الصحية بكل محافظات الجمهورية، فضلاً عن توفير وتجهيز سيارات الإسعاف بجودة وكفاءة، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والإسعافية المقدمة للمواطنين.