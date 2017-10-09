وزير الصحة يتابع إجراءات مكافحة حمى الضنك بالبحر الأحمر

أحمد صبرىيتوجه الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، مساء اليوم الاثنين إلى محافظة البحر الأحمر، وذلك لتفقد الإجراءات الوقائية المتخذة للقضاء على البعوض واليرقات الناقلة لحمى "الضنك".وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الزيارة تأتى فى إطار حرص وزير ا

أحمد صبرى

يتوجه الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، مساء اليوم الاثنين إلى محافظة البحر الأحمر، وذلك لتفقد الإجراءات الوقائية المتخذة للقضاء على البعوض واليرقات الناقلة لحمى “الضنك”.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الزيارة تأتى فى إطار حرص وزير الصحة والسكان على متابعة ما تم من إجراءات لمكافحة الحمى، والاطمئنان على الحالات المشتبه بإصابتها بالمستشفيات على أرض الواقع، غير مكتفيا بالتقارير المكتبية.

وأشار مجاهد إلى أنه خلال الزيارة سيتفقد الوزير عددا من المستشفيات للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.