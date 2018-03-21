وزير الصحة يبحث مع وفد فرنسي إقامة مستشفيات وعيادات متنقلة

أحمد صبرىاستقبل الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، ظهر اليوم الأربعاء، وفد من السفارة الفرنسية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وممثلي عن الشركات التى تعمل بالمجال الصحي بفرنسا، لبحث سبل التعاون بين البلدين فى المجال الصحي، وذلك بالمعهد القومي للتدريب بالعباسية.وأوضح الدكتور خال

أحمد صبرى

استقبل الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، ظهر اليوم الأربعاء، وفد من السفارة الفرنسية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وممثلي عن الشركات التى تعمل بالمجال الصحي بفرنسا، لبحث سبل التعاون بين البلدين فى المجال الصحي، وذلك بالمعهد القومي للتدريب بالعباسية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، في بيان أن الاجتماع تناول تجربة ناجحة تم تطبيقها فى الجزائر ليتم تطبيقها فى مصر وهى عيادات متنقلة للكشف عن أمراض السكر، والضغط، والعين، والقلب، وبها معمل تحاليل متنقل، حيثث لاقت هذه الفكرة نجاحاً كبيراً فى دولة الجزائر، لافتاً الى أن الجانب الفرنسي عرض تطبيقها فى مصر.

وأضاف “مجاهد” الى أن الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان طرح على الجانب الفرنسى تدشين مستشفيات متنقلة بدلاً من العيادات لتضم غرف عمليات وعناية مركزة، وغرف للإقامة، وغرف للكشف، وصيدلية، لافتاً الى أنه سيتم توجيه تلك الخدمات للمناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، وذلك من خلال قرض ميسر الدفع من الحكومة الفرنسية.

