وزير الصحة يبحث مع نظيره الكوبي التعاون في تصنيع الأدوية وإنتاج اللقاحات

التقى الدكتور خالد عبد الغفار؛ وزير الصحة والسكان، نظيره في دولة كوبا؛ الدكتور خوسية أنخيل ميراندا، بمقر البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية بـ«جنيف»، وعلى هامش انعقاد الجمعية العامة الـ76 لمنظمة الصحة العالمية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار؛ المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بحث مع نظيره الكوبي، التعاون في مجال تصنيع الأدوية والأمصال واللقاحات، والاستفادة من إمكانيات الشركات المصرية الرائدة في هذا المجال.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الوزيرين بحثا إمكانية إقامة شراكات بين الشركات المصرية ونظيراتها من الجانب الكوبي، لتصنيع اللقاحات والأدوية والأمصال، في إطار التعاون بين مصر وكوبا بمجالات البحث والتطوير في التصنيع المحلي للقاحات.

وتابع إنا الوزيرين ناقشا إمكانية تبادل الخبرات بين البلدين في مجال الرعاية الأساسية، كما اتفقا على إعادة دراسة الأطر القانونية، لتذليل العقبات وتسهيل التعاون في المجال الطبي.