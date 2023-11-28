وزير الصحة يبحث مع «سكوب الإماراتية» إنشاء مصنع سرنجات ذاتية التلف



عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعا اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات ( فاكسيرا )، وشركة سكوب الإماراتية للاستثمار ، وذلك لمناقشة إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التلف.

وفي مستهل الاجتماع رحب الوزير ، بوفد شركة سكوب الإماراتية للاستثمار ، وأعرب عن ترحيبه بالاستثمارات الإماراتية في القطاع الصحي المصري.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه بتسريع وتيرة العمل في مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التلف ، في إطار برنامج زمني محدد ، حتى يخرج المشروع للنور في أقرب وقت.

وأكد على الاستفادة من حزمة المُحفزات الاستثمارية التي تقدمها الدولة للمستثمرين في كافة القطاعات وعلى رأسها القطاع الصحي وتشمل قطاع المستشفيات، ومراكز الأشعة المتخصصة.

وأوضح “عبد الغفار”، أن الاجتماع تناول آخر المستجدات بشأن تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التلف، بقدرة تصنيعية 240 مليون وحدة سنويا، لتغطية احتياجات برنامج التطعيمات الأساسي المصري، واستغلال القدرات التصنيعية الفائضة للتصدير.

من جانبة، قال نجيب يوسف فياض المدير التنفيذي لشركة سكوب الإماراتية، إن السوق المصرية مهمة وجاذبة للاستثمار، خاصة في المجال الصحي لما يشهده من تطوير سواء في البنية التحتية.

وتدريب الكوادر الطبية، والعمل على مواكبة أحدث أساليب التكنولوجيا سواء في مجالات التصنيع وإنشاء المستشفيات الجديدة.

وأضاف فياض أن هناك توجيه من دولة الإمارات بتوسيع نشاط الاستثمار في القطاع الطبي المصري، وهناك بعض المناقشات والدراسات لتوسيع الاستثمار مع شركة فاكسيرا.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور شريف الفيل رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا.

ومن الوفد الإماراتي، سعيد محمد رضوان المدير العام لشركة سكوب، وليد جبر المستشار القانوني للشركة، وإلياس سليمان المدير المالي للشركة، وجوزيف إسكندر مدير الاستثمار بالشركة.