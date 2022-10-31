وزير الصحة يبحث مع سفيرة سويسرا التعاون بمجال المستشفيات الذكية وإنتاج الأدوية

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مساء الأحد، سفيرة دولة سويسرا لدى مصر السيدة «إيفون باومان» لبحث سبل التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، وذلك بديوان عام وزارة الصحة.

رفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة بالمنشآت الطبية

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول فرص توسيع آفاق التعاون بين مصر وسويسرا في مجالات المستشفيات الذكية، وإنتاج الأدوية والتجهيزات الطبية، وبنوك الدم، إضافة إلى رفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة بالمنشآت الطبية.

وأوضح «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش التعاون القائم بين الجانبين في إنشاء وحدتين للتخلص الآمن النفايات الطبية الخطرة، الجاري تنفيذه بمحافظة الدقهلية، حيث ناقش الجانبان مقترح دمج المشروع داخل خطين في وحدة واحدة، بما يساهم مضاعفة القدرة على التخلص من النفايات الخطرة.

وزير الصحة ناقش إمكانية تعميم نموذج وحدات فرم وتعقيم النفايات الطبية

وتابع «عبدالغفار» أن وزير الصحة ناقش مع الجانب السويسري دراسة إمكانية تعميم نموذج التعاون في وحدات فرم وتعقيم النفايات الطبية بالدقهلية في مختلف محافظات الجمهورية، في إطار جهود الدولة لتحويل عدد من المستشفيات إلى مستشفيات خضراء صديقة للبيئة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش فرص توسيع التعاون بين الجانبين في مجالات إنتاج الأدوية، والتجهيزات الطبية، حيث ثمن الوزير جهود الجانب السويسري في التعاون مع وزارة الصحة لتوفير الأدوية والمستلزمات التشخيصية لمبادرتي القضاء على فيروس «سي» ودعم صحة المرأة.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير دعا الجانب السويسري لتفقد منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، والاطلاع على آليات العمل وبحث فرص تبادل الخبرات في مجال الرقمنة الطبية، كما تم مناقشة تعزيز التعاون القائم بين الجانبين في مجال خدمات بنوك الدم، من خلال تدريب الكوادر الطبية وتبادل الخبرات في آليات العمل بالمراكز.

أهمية التعاون بين البلدين في الاستثمار بالمجال الصحي في مصر

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الجانبين أكدا أهمية التعاون بين البلدين في الاستثمار بالمجال الصحي في مصر، ودعم القطاع الدوائي من خلال التعاون بين الشركات المعنية في البلدين، كما ثمن الوزير جهود الشركات السويسرية العاملة بمصر في مجال البحوث للسعي نحو توفير الأدوية لمرضى الهيموفيليا (النزف).

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة مايسة حمزة مديرعام الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة، والدكتورة غادة يونس مدير عام الإدارة العامة للممارسات الدوائية والصيدلية، والدكتورة داليا رشيد المشرف العام على إدارة المنح والقروض بالوزارة.