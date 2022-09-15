وزير الصحة يبحث مع «ساندوز مصر» التعاون لتوفير المثائل الحيوية للأدوية

عقد الدكتور خالدعبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعا، اليوم الخميس، مع الدكتور سامح الباجوري، رئيس مجلس إدارة شركة ساندوز مصر للأدوية لبحث سبل التعاون في توفير المثائل الحيوية للأدوية، للتوسع في علاج عدد أكبر من المرضى.

وزير الصحة يناقش التوسع في تلبية احتياجات المرضى بأقل تكلفة

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى ان الوزير ناقش خلال الاجتماع سبل التعاون في توفير الأدوية الخاصة بعلاج مرضى الأورام، ضمن بروتوكولات العلاج المعتمدة، بما يستهدف التوسع في تلبية احتياجات المرضى بأقل تكلفة، لافتاً إلى أن شركة “ساندوز” من الشركات الرائدة في تصنيع المثائل الحيوية للأدوية.

وزير الصحة خلال الاجتماع

ولفت “عبدالغفار” إلى أن الاجتماع تطرق إلي مناقشة سبل التعاون في دعم المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس، من خلال توفير الأدوية الخاصة بعلاج الأطفال المصابين بنقص هرمونات النمو، بما يعزز استراتيجية الوزارة لتحسين الخصائص الصحية للأطفال، في إطار الاهتمام بصحة الطفل للوقاية من الأمراض الأكثر انتشاراً، بهدف خلق جيل صحي.

تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لمقدمي خدمات الرعاية الصحية

وأوضح “عبدالغفار” أن الاجتماع تناول النقاش حول تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لمقدمي خدمات الرعاية الصحية، وبما يضمن تنمية مهاراتهم وإكسابهم الخبرات، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى، ومواكبة متطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون المبادرات العامة، والدكتورة نيرفانا مجدي، رئيس قسم الأورام بكلية الطب جامعة حلوان.

يذكر أنَّ شركة ساندوز مصر أعلنت بالتعاون مع الجمعية المصرية لطب الأطفال (EPA)، عن طرح مستحضر “لينكس” بروبيوتيك جديد، يتكون من البكتيريا النافعة “بيفيدوبكتيريوم لاكتيس BB-12″، ويعمل على دعم التوازن بين أنواع البكتيريا المتنوعة الموجودة في الأمعاء وتحفيز نمو البكتيريا النافعة ودعم وظائفها.