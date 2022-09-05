وزير الصحة يبحث مع برنامج الأغذية العالمي التعاون المشترك للارتقاء بصحة المواطنين

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أمس الأحد، برافين أجراوال، الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بمصر، وروسيلا فانالي، نائب مدير البرنامج في مصر، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث وتعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

استهل الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر لبرنامج الأغذية العالمي، على المجهودات الدائمة لدعم تحسين برامج التغذية الصحية في مصر، مؤكداً تطلعه لتوسيع آفاق التعاون، من خلال تطوير البرامج القائمة واستحداث برامج جديدة.

دعم المبادرات الرئاسية التي تستهدف دعم الصحة العامة للمواطنين

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء شهد بحث العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، ومن بينها دعم المبادرات الرئاسية التي تستهدف دعم الصحة العامة للمواطنين، حيث ناقش الجانبان سبل التعاون ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس، من خلال توعية الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور بسبل التغذية الصحيحة، فضلاً عن تقديم وجبات غذائية متوازنة تدعم صحة الطلاب.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول مناقشة دعم برنامج الأغذية العالمي في مواجهة نقص المغذيات الدقيقة (الجوع الخفي)، وذلك من خلال دعم عملية استيراد المغذيات التي تساهم في حل مشكلات سوء التغذية لدى الأطفال.

مناقشة البرامج المستقبلية

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم مناقشة البرامج المستقبلية المشتركة التي سيتم تنفيذها ضمن خطة خماسية في الفترة من 2023 إلى 2027، والتي تستهدف الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين وضمان حمايتهم من الإصابة بالأمراض، من خلال الاهتمام بجودة الغذاء المقدم لهم، وتوفير التوعية اللازمة حول التغذية الصحيحة.

الاجتماع ناقش سبل الارتقاء ببرنامج التغذية المدرسية

وأوضح «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش سبل الارتقاء ببرنامج التغذية المدرسية، والذي يستهدف مدارس القرى المصرية المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لضمان تقديم الوجبات الغذائية المتكاملة المدعمة بالحديد والفيتامينات، فضلاً عن تدريب الكوادر من العاملين في مجال التغذية المدرسية، وتقديم المشورة لأولياء الأمور وتوعيتهم، فيما يخص التغذية السليمة للأطفال.

ومن جانبه، وجه برافين أجراوال، ممثل برنامج الأغذية العالمي، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، على مجهوداته الدائمة للارتقاء بالقطاع الصحي في مصر، والوصول إلى دولة خالية من الأمراض، مؤكداً تقديم جميع أوجه الدعم لمصر، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين خاصةً الأطفال.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة، والدكتورة جيهان فؤاد، مدير المعهد القومي للتغذية.