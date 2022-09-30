وزير الصحة يبحث التعاون مع شركة سيسكو لتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بالمنظومة الطبية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً أمس الخميس، مع السيدة فران كاتسوداس، نائب الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو، المتخصصة في مجال تقنية المعلومات والشبكات، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الصحة.

بحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، لدعم استراتيجية الوزارة لرقمنة المنظومة الصحية، بما ينعكس إيجاباً على جودة وسرعة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الوزير في مستهل الاجتماع تطلعه لتعزيز آفاق التعاون بين الوزارة والشركة، في مجال تطوير ورقمنة كافة قطاعات المنظومة الصحية، بما يضمن الارتقاء بها ويواكب خطة واستراتيجية الدولة للتحول الرقمي، تماشياً مع رؤية «مصر 2030».

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول بحث سبل التعاون في دعم استراتيجية الوزارة لتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المستشفيات والمنشآت الصحية، لتحويلها إلى مستشفيات ذكية، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن حوكمة الإجراءات، حرصاً على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة سبل التعاون في رقمنة الملفات الصحية للمرضى، وربطها بمنظومة موحدة للمستشفيات، بما يضمن تحقيق التكامل بين أذرع المنظومة الصحية وإتاحة الفرصة لتلقي كافة الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للحالة الصحية لكل مريض في جميع المستشفيات بذات الكفاءة.

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش التعاون المشترك للاستفادة من خبرات الشركة بالمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظات، من خلال دعم آليات رقمنة المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية التابعة للهيئة، فضلاً عن رقمنة ملفات المرضى.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة للرقابة والمتابعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والمهندس أيسم صلاح، مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أكرم سامي، معاون الوزير لشئون تكنولوجيا المعلومات.