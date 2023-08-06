وزير الصحة يبحث التعاون مع شركة «سانوفي» في مجال اكتشاف وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، اجتماعًا مع ممثلي شركة «سانوفي للرعاية الصحية» لبحث التعاون في مجال اكتشاف وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة.



أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة فرص التعاون بين الوزارة وشركة «سانوفي» لدعم المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأمراض الوراثية، من خلال إطلاق مشروع توعوي عن الأمراض الوراثية، وتأثير زواج الأقارب على احتمالية إصابة المواليد بأمراض وراثية.



وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تابع التجهيزات الجارية بالمراكز التخصصية لحقن الأطفال المصابين بالتنسج المخاطي MPS1)) وهو أحد الأمراض النادرة، حيث يضم المشروع 5 مراكز بمدن (الإسكندرية، المنصورة، طنطا، الزقازيق، أسيوط)، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، في إطار الحرص على تخفيف العبء عن المرضى وذويهم.



وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش التعاون للتوسع في مجال الأبحاث الإكلينيكية التي تهدف إلى تطوير العقاقير المبتكرة في الرعاية الصحية، وذلك ضمن جهود الوزارة للنهوض بمنظومة بالبحث للعلمي.



وأشار «عبدالغفار» إلى بحث إمكانية التعاون مع المركز المصري للتحكم في الأمراض والسيطر عليها CDC وذلك في مجال توطين التحاليل الطبية التشخيصية الخاصة بالأمراض الوراثية والنادرة.



حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لمشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة، والدكتور أحمد رؤوف رئيس مجلس إدارة شركة «سانوفي» مصر والسودان، والدكتور أحمد حجازي مدير عام «سانوفي» للرعاية المتخصصة مصر والسودان، وعدد من ممثلي الشركة.