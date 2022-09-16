وزير الصحة يبحث التعاون مع المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع الشيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا، لتعزيز سبل التعاون بالقطاع الصحي، وبحث فرص الاستثمار في مجالات الرعاية الصحية، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

في بداية الاجتماع، أعرب وزير الصحة والسكان، عن تقديره لجهود مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، موجها الشكر للقائمين على المؤسسة، على التعاون المتواصل مع مصر خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا، علاوة على التعاون في الارتقاء بالمنظومة الصحية المصرية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير بحث خلال الاجتماع، ملف السياحة العلاجية، حيث أشار إلى وضع آلية مُطورة لخدمات الرعاية الصحية والعلاجية المقدمة للوافدين إلى مصر، مؤكدًا ضرورة الاقتداء والاستفادة من النماذج العالمية في هذا الصدد، ومنها برنامج «مرحبًا» الذي يتم تطبيقه بالمملكة الأردنية.

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير بحث مع المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا، التعاون بملف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسة، من خلال ضمان توافر وسائل تنظيم الأسرة في كافة الجهات المقدمة للخدمة، وتكثيف حملات التوعوية بالصحة الإنجابية، إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات الصحية والتدريب الدوري للفرق الطبية والرائدات الريفيات، بهدف رفع الوعي المجتمعي.

وأكد «عبدالغفار» أن الوزير بحث مع مؤسسة التمويل الدولية، الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص بمجالات الرعاية الصحية، وإدارة المنشآت الطبية، كما بحث التعاون في مجال تشخيص الأشعة عن بُعد «Tele radiography» وفي تنفيذ خطة ميكنة الخدمات الطبية والموارد البشرية بالقطاع الصحي، وتعميم استراتيجية التحول الرقمي بجميع المنشآت الطبية.

وأوضح «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول التعاون في مجال توطين وتبادل تكنولوجيا صناعة الأدوية والأمصال واللقاحات، والمضادات الحيويات Biosimilars- Biologics)) مشيرًا إلى الخطوات التي تتخذها الوزارة من خلال الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» لتوطين هذه الصناعات الحيوية، وبالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المصنعة للأدوية واللقاحات للاستفادة من خبراتها في هذا المجال.

ولفت «عبدالغفار» إلى بحث التعاون في مجال رفع كفاءة وحدات الرعاية الصحية بجميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن سبل الشراكة بمجال الثقافة الصحية والتوعية بالصحة العامة والوبائيات، والاستفادة من خبرات الجهات المعنية بهذا المجال.

وفي نهاية الاجتماع، وجه الوزير، بتشكيل لجنة من الخبراء المعنيين بوزارة الصحة، ومؤسسة التمويل الدولية، لتبادل الخبرات ودراسة كافة مشروعات الوزارة، وتقييمها.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، والدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، وعدد من ممثلي البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية.