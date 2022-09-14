وزير الصحة يبحث التعاون في بناء المنشآت الذكية وتوطين صناعة الأمصال واللقاحات مع الاتحاد الأوروبي

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، بمقر ديوان عام الوزارة، السفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بمصر، وماركو مجريولرو مدير رئيس قسم التحول الأخضر والمستدام بالبعثة، لبحث وتعزيز سبل التعاون بين الجانبين في القطاع الصحي.

في بداية اللقاء، وجه وزير الصحة والسكان، الشكر إلى الاتحاد الأوروبي، على تعاونه مع مصر في التصدي لجائحة فيروس كورونا، إضافة إلى الدعم المتواصل والتعاون المستمر من أجل تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وزير الصحة: الدولة المصرية حريصة على التوسع في بناء المنشآت الخضراء

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، خلال اللقاء، حرص الدولة المصرية على التوسع في بناء المنشآت الخضراء، إضافة إلى المنشآت الذكية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بما ينعكس على تحسين الخدمات الصحية، حيث رحب بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لوضع استراتيجية محددة تستهدف بناء هذه المنشآت بأسرع وقت، مؤكدًا تذليل كل المعوقات والتحديات التي قد تواجه سير العمل بالخطة.

تعميم استراتيجة التحول الرقمي وتطبيقها بكل برامج وخدمات ومشروعات الوزارة

ووجه الوزير، بسرعة تعميم استراتيجة التحول الرقمي وتطبيقها بكل برامج وخدمات ومشروعات الوزارة، بما يضمن تيسير تقديم الخدمات للمواطنين، إضافة إلى بحث التعاون بين الجانبين بمجال مبادرات الصحة العامة وذلك للتمكن من وضع خريطة للأمراض، وعمل خطة صحية لمكافحتها، وذلك بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية، والوصول للمواطنين بجميع الشرائح العمرية، بكل المناطق والأماكن النائية والبعيدة بجميع محافظات الجمهورية.

المشروع القومي تنمية الأسرة المصرية

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير بحث التعاون بملف المشروع القومي تنمية الأسرة المصرية، وذلك من خلال توفير خدمات تنظيم الأسرة ذات الجودة العالية، ودعم الأنشطة المجتمعية الهادفة لزيادة فرص الإقبال على خدمات تنظيم الأسرة، وإعادة تنشيط نوادي السيدات، والتكثيف من تنظيم الحملات التنشيطية والتوعوية بالصحة الانجابية، علاوة على تدريب مقدمي الخدمة الطبية، وأيضًا التوزيع العادل لوسائل تنظيم الأسرة على كافة المراكز والوحدات المقدمة للخدمة.

وتابع أن الجانبين بحثا التعاون في مجال الرعاية الصحية الأساسية، من خلال دعم وتجهيز وحدات الرعاية ومدّها بأحدث الأجهزة الطبية وكذلك المستلزمات والأدوية الطبية، إضافة إلى التعاون بمجال تدريب الكوادر الطبية من العاملين بوحدات الرعاية الأساسية، منوهًا بأن الوزير بحث التعاون في مجال تطوير مستشفيات الصحة النفسية.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير ناقش وضع وتحديد استراتيجية تستهدف توطين صناعة الأمصال واللقاحات بمصر، خاصةً اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتوحيد الجهود بين الجانبين لتحقيق الإكتفاء الذاتي من لقاحات كورونا.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة هبة والي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والدكتورة سوزان زناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بالوزارة.