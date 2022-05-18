وزير الصحة يؤكد ضرورة تحقيق التعاون والتكامل بين دول العالم لخلق نُظم متطورة

شارك الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، في منتدى «التشيك – أفريقيا» الذي تستمر فعالياته لمدة 3 أيام في العاصمة الشيكية «براغ».

بدأ عبدالغفار، كلمته أمام منتدى «التشيك – أفريقيا» بتوجيه الشكر لرئيس الوزراء وحكومة دولة التشيك على دعوة مصر للمشاركة في هذا المنتدى الذي يؤكد مدى أهمية تعزيز البنية التحتية السليمة للرعاية الصحية.

واستعرض الوزير أمام المنتدى نبذة عن الرعاية الصحية في مصر، ورؤيتها لأهداف التنمية المستدامة 2030، مؤكدا أن هدف التغطية الصحية الشاملة يمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، سعياً إلى تحقيق مبدأ الصحة للجميع من خلال تحقيق التغطية الشاملة، مشيرا إلى العمل المستمر في استكمال تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عام 2018 على 3 مراحل.. وجار العمل على استكمال المرحلة الأولى التي تستهدف 6 محافظات.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير لفت في كلمته إلى أهمية دعم النظام الصحي بدول القارة الإفريقية من خلال وضع استراتيجيات محددة من شأنها توفير المستلزمات والأدوات والأجهزة الطبية، علاوة على بناء المنشآت الصحية وفقًا لمستويات الجودة العالمية، مؤكدًا ضرورة تبادل الخبرات والأبحاث العالمية لنقل الخبرات العلمية بين الدول وبعضها.

ولفت «عبدالغفار» إلى تأكيد الوزير على ضرورة تحقيق التعاون والتكامل بين قطاعات الرعاية الصحية بمختلف دول العالم، بهدف خلق نُظم صحية متطورة تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية. ونوه الدكتور حسام عبدالغفار، إلى أنه من المقرر أن يجري الوزير عدة لقاءات مع الجهات المعنية بملف الصحة بدولة التشيك، لبحث التعاون في مجال البحث العلمي، وتبادل الخبرات، والتحديات الحالية، وكيفية مساهمة الجمهورية التشيكية في التعاون مع الدول الأفريقية الممثلة في المنتدى، والتداعيات الإقليمية للتحديات الحالية، وأهم الخصائص والمستجدات في المجال الصحي، مع الاطلاع على ما وصلت إليه الصناعات التشيكية في المجال الطبي.