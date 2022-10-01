وزير الصحة يؤكد توفير كافة الاحتياجات اللازمة لتحسين بيئة العمل بالمنشآت الطبية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أهمية وحدتي طب أسرة (الجعافرة وأبو الريش قبلي) بمحافظة أسوان، الجاري تطويرهما ورفع كفاءتهما، باعتبارهما من المنشآت الطبية الذكية المدرجة، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

يأتي ذلك ضمن جولة الوزير، بمحافظة أسوان، اليوم السبت، والتي رافقه خلالها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الصحية، وتذليل العقبات أو التحديات التي قد تواجه القطاع الصحي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير حرص على تفقد وحدة طب أسرة الجعافرة، مؤكدا أهمية هذه الوحدة نظرا لموقعها الجغرافي، حيث تخدم 12 ألف و750 مواطن من سكان المنطقة، وتم فتح 11 ألف و580 ملف طبي من للمترددين على الوحدة، وتقديم الفحص الشامل لـ 3 آلاف و580 مواطن، بتخصصات (الباطنة، الحميات، طب أسرة، الجراحة العامة)، بالإضافة إلى عيادة طب الأسنان، والتي يتردد عليها 50 حالة يوميا.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير حرص على تفقد غرف طب الأسرة، والصيدلية، كما تفقد غرفة التطعيمات ومتابعة الطفل، والتي تقدم الخدمة الطبية لـ 60 طفلا في الجلسة الواحدة، بينما تستقبل عيادة الأسنان، ما يقرب من 50 حالة يوميا.

وزير الصحة يشيد بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير أشاد بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، كما أشاد بانتظام الفرق الطبية العاملة، مؤكدا حرص الوزارة على توفير كافة سبل الدعم والاحتياجات اللازمة لتحسين بيئة العمل بالمنشآت الطبية.

وأشار إلى أن الوزير، استكمل جولته التفقدية بزيارة وحدة طب أسرة أبو الريش قبلي، والتي تخدم 27 ألف و581 مواطن من سكان المنطقة، موضحا أن الوزير اطلع على منظومة تسجيل المرضى، حيث بلغ عدد الملفات الطبية للأسر المنتفعين بخدماتها، 4 آلاف و779 ملفا طبيا، بالإضافة إلى 20 ألفا و233 ملفا طبيا فرديا، فيما تم تقديم خدمة الفحص الطبي الشامل لـ 6 آلاف و530 مواطنا، في تخصصات (الباطنة، الجراحة، طب أسرة) بينما تستقبل عيادة الأسنان نحو 8 آلاف و540 حالة شهريا.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير تفقد (عيادة طب الأسرة، والأسنان، ومعمل الدم، ومعمل الطفيليات، وفرز التعقيم)، مشيرا إلى أن الوزير تفقد أماكن الانتظار المخصصة للمرضى وأسرهم، للتأكد من حصولهم على خدمة طبية ذات جودة عالية.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، والدكتور إيهاب عماد وكيل الوزارة بمحافظة أسوان.