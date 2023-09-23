وزير الصحة ونظيره الفرنسي يبحثان زيادة التعاون في جراحات زراعة الأعضاء

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع نظيره الفرنسي الدكتور أوريلين روسو، على هامش انعقاد الدورة الـ78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزيرين تبادلا الحديث حول المزايا والتحديات التي تواجه قطاع الصحة في كلا البلدين.

كما استعرضت بعض النماذج من التجارب الناجحة في مجالات البحث العلمي، والخدمات الطبية في مختلف التخصصات.

وأضاف «عبدالغفار» أن اللقاء تضمن بحث إجراءات افتتاح أول فرع لمعهد جوزتاف روسيه، خارج فرنسا، وذلك بمستشفى هرمل، لتقديم خدمات علاج مرضى الأورام على أعلى مستوى للمريض المصري، وفتح آفاق أكثر اتساعا للسياحة الصحية في مصر.

وتابع وزير الصحة: تم بحث زيادة سبل التعاون في التدريب وتبادل الخبرات بين البلدين، حيث تم الاتفاق على تدريب الكوادر الطبية في مجال زراعة الأعضاء، وخاصة الرئة والقلب، كونهما من الجراحات الأكثر دقة ومهارة.

وأشار إلى أن تم التوافق التوافق على ضرورة تحديث مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في المجالات الصحية.. إضافة إلى الاتفاق على التعاون في تطوير مناهج معاهد التمريض، والمعاهد الفنية الصحية، بما يساهم في الارتقاء بخبرات ومهارات الخريجين.