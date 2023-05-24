وزير الصحة ونظيره السعودي يبحثان مجالات الشراكة في التحول الرقمي وتصنيع الدواء

التقى

خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، نظيره السعودي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، والوفد المرافق له وذلك على هامش انعقاد الجمعية العامة 76 لمنظمة الصحة العالمية بجنيف.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير توجه بالشكر للملكة العربية السعودية على دعمها للمقترح المصري بإنشاء الوكالة العربية للدواء ومقرها مصر وكذلك دعم ترشيح وزير الصحة المصري لرئاسة المكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب والذي تم انتخابه بإجماع جميع الأعضاء ، كما تقدم بدعوة رسمية لوزير الصحة السعودي لحضور المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية والمزمع عقده في شهر سبتمبر القادم برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزيرين بحثا مجموعة متنوعة من مجالات الشراكة بين وزارة الصحة بمصر والمملكة العربية السعودية وعلى رأسها تبادل الخبراء في مجالات التحول الرقمي للمنظومة الصحية وإنشاء المركز الإلكتروني للتحكم والقيادة وإدارة الأزمات والطوارئ الطبية داخل مقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك إقامة الشراكات في مجالات تصنيع الدواء والمستلزمات الطبية، كما أكد الوزيران أن هناك توجيها من القيادة السياسية في كل من مصر والسعودية بالتنسيق والتكامل والدعم المتبادل بين وزارتي الصحة في مصر والمملكة العربية السعودية في جميع المجالات الصحية.

وزير الصحة يناقش مع نظيره الكوبي التعاون في تصنيع الأدوية وأبحاث تطوير وإنتاج اللقاحات

كما التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، نظيره في دولة كوبا الدكتور خوسية أنخيل ميراندا، وذلك بمقر البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية بـ«جنيف» وعلى هامش انعقاد الجمعية العامة الـ76 لمنظمة الصحة العالمية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بحث مع نظيره الكوبي، التعاون في مجال تصنيع الأدوية والأمصال واللقاحات والاستفادة من إمكانيات الشركات المصرية الرائدة في هذا المجال.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزيرين بحثا إمكانية إقامة شراكات بين الشركات المصرية ونظيراتها من الجانب الكوبي، لتصنيع اللقاحات والأدوية والأمصال، في إطار التعاون بين مصر وكوبا بمجالات البحث والتطوير في التصنيع المحلي للقاحات

وتابع «عبدالغفار» إنا الوزيرين ناقشا إمكانية تبادل الخبرات بين البلدين في مجال الرعاية الأساسية، كما اتفقا على إعادة دراسة الأطر القانونية لتذليل العقبات وتسهيل التعاون في المجال الطبي