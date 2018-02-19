وزير الصحة وبرلمانيون يفتتحون مستشفى الصف بالجيزة

ياسمين فواز: افتتح وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، والنائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، وعضو دائرة الصف، مستشفى الصف المركزى اليوم. حضر الافتتاح محافظ الجيزة، اللواء كمال الدالي، وسليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والنائب سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية، والدكتور أيمن أبو



ياسمين فواز:



افتتح وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، والنائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، وعضو دائرة الصف، مستشفى الصف المركزى اليوم.

حضر الافتتاح محافظ الجيزة، اللواء كمال الدالي، وسليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والنائب سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية، والدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة، والنواب أحمد رسلان، وصبحي الدالي، وبكر أبو غريب، وقاسم فرج أبو زيد، وعبد الوهاب خليل، وعدد من كبار عائلات وأهالي المركز الصف.

ووافق وزير الصحة على طلب النائب علاء عابد، بصرف مكافاءة شهر للعاملين بالمستشفى، بالإضافة إلى تحويلها إلى منطقة نائية، لجذب الأطباء والعاملين إليها، والموافقة على تزويدها بسيارات إسعاف جديدة.

خلال الافتتاح لفت عابد إلى أن المستشفى ستوفر العديد من الخدمات الطبية التى يحتاجها الأهالى، وستخفف من معاناة الانتقال لمحافظات وقرى أخرى لتلقى العلاج .

كما توجه بالشكر لوزير الصحة ومحافظ الجيزة، وكل من ساهم في إنجاز المستشفى بإمكانياتها الكبيرة الحالية، مؤكدا أنه سيتابع الخدمة الطبية المقدمة، حتى يضمن حصول الأهالى على ما يحتاجونه فى مختلف التخصصات الطبية .

ولفت إلى أن حصول المواطنين على الخدمات الطبية بشكل لائق مهما كانت حالتهم الاجتماعية والمادية، هو أساس حقوق الإنسان .

تضم المستشفى بعد التطوير 60 سريرا، و20 حضانة، و16 ماكينة غسيل كلوي، و13 سرير عناية مركزة، بالإضافة إلى أقسام الأشعة، والتحاليل، والمناظير، والعيادة الخارجية.

