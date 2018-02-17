وزير الصحة: ننتظر موافقة الوزراء لاستيراد 8 أدوية أورام

أحمد صبرى قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إنهم ينتظرون موافقة مجلس الوزراء استيراد 8 أصناف من أدوية الأورام بالأمر المباشر عبر الشركة المصرية لتجارية الأدوية، تخوفا من نقصها فى الفترة المقبلة بحسب ما أوصى به مركز نواقص الأدوية. وأشار…

أحمد صبرى

قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إنهم ينتظرون موافقة مجلس الوزراء استيراد 8 أصناف من أدوية الأورام بالأمر المباشر عبر الشركة المصرية لتجارية الأدوية، تخوفا من نقصها فى الفترة المقبلة بحسب ما أوصى به مركز نواقص الأدوية.

وأشار فى لقاء له مع برنامج “رأى عام” على قناة ten إلى أن ذلك يأتى فى حرص الوزارة الانتهاء من قائمة نواقص الأدوية التى عصفت بقطاع الدواء بعد تحرير سعر صرف الجنية، مؤكدا أن ذلك سيكون قريبا.

وأوضح أن الوزارة ستفتتح العديد من المستشفيات خلال الفترة المقبلة منها 42 مستشفى تكامل ستكون جميعها للنساء والتوليد والأطفال.