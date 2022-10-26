وزير الصحة : نزيد مليون نسمة كل 7 شهور و11 يوما وطفلا كل 19 ثانية

أكد وزير الصحة د. خالد عبد الغفار أن الوزارة تبذل جهودًا مكثفة لمواجهة الزيادة السكانية، ذلك أن القضية السكانية تمثل أحد التحديات منذ عام 1965، والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قال، أمس، إنه تعاقبت على الدولة الكثير من الأنظمة، والقضية لا تلقى النجاحات المرجوّة وهي مشكلة المشكلات لأنها تنعكس على عوائد التنمية.

وأشار وزير الصحة إلى أن التغلب على المشكلة يعني حل عدد كبير من المشكلات والتحديات التي نواجهها، قائلًا: “نزيد مليون نسمة كل 7 شهور و11 يومًا، وهذا يعني أنه يولَد فرد كل 19 ثانية”.

وأضاف: “المسح السكاني الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أشار إلى أن محافظة بورسعيد من أفضل المحافظات في الاستجابة، بعكس محافظات الصعيد مثل أسيوط قنا سوهاج”.

وقال وزير الصحة: “المشكلة السكانية تنعكس على التعليم والعمل والبطالة والصحة، كما تؤثر على عوائد التنمية”. وأضاف: “لا نتحدث فقط عن القضية السكانية، وإنما على الخصائص السكانية أيضًا”.

وأشار الوزير إلى تشكيل لجنة عليا لتنظيم الأسرة لحل المشكلة وزيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة وتحسين الخصائص السكانية للأم والطفل.